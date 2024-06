Nach Liebesgerüchten Marie Reim: Das ist der neue Mann an ihrer Seite

Marie Reim hat wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. (ym/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 08:09 Uhr

Marie Reim ist wieder glücklich vergeben. Nachdem die Schlagersängerin erst kürzlich Gerüchte um eine mögliche Beziehung mit Kollege Tim Peters dementiert hatte, stellt sie auf Instagram nun ihren neuen Freund vor.

Marie Reim (24) räumt endlich auf mit den Gerüchten rund um ihr Liebesleben. Auf Instagram teilt die Tochter von Matthias Reim (66) und Schlagersängerin Michelle (52) das erste Pärchen-Foto mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Und wie die 24-Jährige bereits im Interview mit "Schlager.de" erklärte, handelt es sich dabei nicht um Kollege Tim Peters (34), wie viele ihrer Fans zuerst vermuteten. Stattdessen verriet die Sängerin damals nur so viel: "Vermutlich kann ich es nicht mehr lange geheim halten, aber noch möchte ich es nicht publik machen." Davon kann jetzt nicht mehr die Rede sein.

Marie Reim teilt Kuss-Foto

Deutlicher könnte die Schlagersängerin ihr aktuelles Liebesglück nicht machen: Gleich zwei Instagram-Beiträge widmet die Sängerin dem neuen Mann an ihrer Seite. "Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir", kommentiert Reim das erste Selfie mit ihrem neuen Partner, auf dem das Paar in die Kamera lächelt. Unkommentiert lässt ihr "Aleks", wie sich der neue Freund der "Naiv"-Interpretin in den sozialen Medien nennt, den Beitrag seiner Freundin nicht. "Ich liebe dich", schreibt der Düsseldorfer unter das gemeinsame Foto.

Doch mit dem ersten Liebes-Statement nicht genug, postet die Schlagersängerin ein weiteres Foto mit ihrem Liebsten, das nicht deutlicher ausfallen könnte: Auf dem zweiten Bild tauscht das Paar einen liebevollen Kuss aus.

Fans verwundert über den neuen Mann

Während Marie Reim ihr frisches Liebesglück genießt, scheinen die Fans der Schlagersängerin jedoch noch verwundert zu sein über den neuen Mann an ihrer. "Oh, ich dachte, sie ist mit Tim zusammen…", kommentiert ein Fan den Beitrag des Paares. Ein anderer schreibt: "Da denkt man die ganze Zeit, dass du mit Tim zusammen bist und dann kommt so ein Foto… Leichte Verwirrung hier!" Aber auch zahlreiche Glückwünsche für das neue Liebespaar finden sich unter den Beiträgen der Schlagersängerin.

Bereits vor einigen Monaten wurde Reim mit einem neuen Mann an ihrer Seite im Ägypten-Urlaub gesichtet, was Spekulationen um eine neue Beziehung weiter anheizte. Ob es sich dabei um ihren jetzigen Partner handelte, kann nicht bestätigt werden. Erst vor knapp einem Jahr, im Juli 2023, gab die Tochter von Schlagersänger Matthias Reim die Trennung von ihrem damaligen Freund bekannt.