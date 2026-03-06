Stars Marisa Burger: Neuer Job, neue Herausforderungen

Marisa Burger - Mai 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin Marisa Burger hat sich nach vielen Jahren von der ZDF-Serie ‚Die Rosenheim-Cops‘ verabschiedet.

Wie der Sender bereits im Frühjahr bekannt gab, entschied sie sich nach den Dreharbeiten zur 25. Staffel selbst dafür, die Produktion zu verlassen. Ihre letzten Episoden in der Rolle der Polizeisekretärin Frau Stockl sollen dieses 2026 ausgestrahlt werden.

Inzwischen steht Burger nicht mehr regelmäßig vor der Fernsehkamera, sondern auf der Theaterbühne. In Hamburg übernimmt sie im Stück ‚Kleine Verbrechen unter Liebenden‘ eine der Hauptrollen. Der Wechsel vom Fernsehset zum Livepublikum habe jedoch unerwartete Herausforderungen mit sich gebracht.

In einem Gespräch im Podcast ‚Abendkasse – Kultur in der Clutch‘ erzählt Burger, dass sie vor der Premiere außergewöhnlich nervös gewesen sei. „Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an dem Tag.“ Obwohl es zuvor eine Generalprobe mit Publikum gegeben habe und alles gut verlaufen sei, habe sie am Tag der Aufführung starke Anspannung gespürt.

Die Schauspielerin beschreibt sich außerdem als sehr selbstkritisch. Während ihres Auftritts hinterfrage sie häufig ihr eigenes Spiel und bemerke kleine Fehler besonders stark. So habe sie sich beispielsweise gewundert, wenn ihr ein Satz nicht wie geplant gelungen sei oder wenn ihr kleine Missgeschicke auf der Bühne passiert seien. Besonders die Premiere sei für sie körperlich sehr anstrengend gewesen. Burger berichtet, dass sie beim Betreten der Bühne stark geschwitzt habe und ihre Nervosität deutlich spürbar gewesen sei. Wie sie selbst scherzhaft formuliert: „Du hättest das Kleid auswringen können, das ich anhatte.“ Im Laufe der Aufführung habe sich ihre Aufregung jedoch allmählich gelegt.