Stars Mariska Hargitay gewinnt gleich zweimal bei der ersten Nacht der Primetime Emmys

Mariska Hargitay - Primetime Emmy Awards - September 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2026, 13:00 Uhr

Die 'Law Order: Special Victims Unit'-Darstellerin erhielt die Preise für ihre HBO-Doku 'My Mom Jayne'.

Mariska Hargitay hat bei der ersten Nacht der Primetime Emmy Awards gleich zwei Auszeichnungen gewonnen.

Am Samstagabend (5. September) würdigte die Schauspielerin zudem die in dieser Woche im Alter von 92 Jahren verstorbene Feministin Gloria Steinem. Die ‚Law Order: Special Victims Unit‘-Darstellerin zeigte sich „völlig überwältigt“, als sie die Preise für das beste Dokumentar- oder Non-Fiction-Special und die beste Regie bei einem Dokumentar- oder Non-Fiction-Programm für ‚My Mom Jayne‘ erhielt. In dem HBO-Film erzählt sie die Geschichte ihrer verstorbenen Mutter Jayne Mansfield.

Auf der Bühne des Peacock Theater in Los Angeles nahm Hargitay in der ersten Nacht der 78. Primetime Emmy Awards – die zuvor als Creative Arts Emmys bekannt waren – ihre erste Auszeichnung entgegen und erklärte: „Meine Heldin und Freundin Gloria Steinem sagte kürzlich: ‚Bitte erzählt eure eigene Geschichte.‘ Das Wichtigste, was wir füreinander tun können, ist, einander durch Geschichten kennenzulernen. Ich habe meine Mutter kennengelernt, indem ich ihre Geschichte erzählt habe. Es ist ein Geschenk, das sich nicht in Worte fassen lässt.“

Auch bei ihrer zweiten Dankesrede griff sie Steinems Gedanken auf. Sie betonte, insbesondere Frauen sollten dazu eingeladen werden, neue Wege des Geschichtenerzählens zu erkunden und ihre Perspektiven stärker hörbar zu machen. „Denn wir hören noch nicht genug von euch. Ich kann es kaum erwarten, euch kennenzulernen“, sagte Hargitay. Zudem räumte die 56-Jährige ein, dass sie während der Pandemie einige Zeit gebraucht habe, um zu erkennen, dass es ihre Geschichte sei, die sie erzählen und bei der sie Regie führen könne: „Ich bin völlig überwältigt.“

In der Kategorie für das beste Dokumentar- oder Non-Fiction-Special setzte sich ‚My Mom Jayne‘ gegen ‚John Candy: I Like Me‘, ‚Marty, Life Is Short‘, ‚Mel Brooks: The 99 Year Old Man!‘ und ‚Ocean with David Attenborough‘ durch. Für die Regie gewann Hargitay vor Lawrence Kasdan (‚Marty, Life Is Short‘), Judd Apatow und Michael Bonfiglio (‚Mel Brooks: The 99 Year Old Man!‘), Alexandria Stapleton (‚Sean Combs: The Reckoning‘) und Rebecca Miller (‚Mr. Scorsese‘).

Unterdessen gewann Octavia Spencer überraschend ihren ersten Emmy als beste Erzählerin für die True-Crime-Serie ‚Lost Women of Alaska‘. Damit verpasste David Attenborough die Chance, mit 100 Jahren der älteste Emmy-Gewinner aller Zeiten zu werden. Er war zweimal nominiert, für ‚A Gorilla Story: Told By David Attenborough‘ (Netflix) und ‚Ocean with David Attenborough‘ (National Geographic). Ebenfalls nominiert waren Jodie Foster für ‚Breakdown: 1975‘ und Werner Herzog für ‚Ghost Elephants‘. Die zweite Nacht der Primetime Emmy Awards findet am Sonntag (6. September) statt. Die große, im Fernsehen übertragene Hauptverleihung folgt am 14. September. Durch den Abend führt dann Mariska Hargitay.