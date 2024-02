Zur Feier des Super Bowls Mark Forster tritt bei der „American Ice Football“-Halftimeshow auf

Mark Forster wird bei dem Show-Event "American Ice Football" in Mannheim als Musik-Act auftreten. (the/spot)

SpotOn News | 01.02.2024, 17:30 Uhr

Zum Super Bowl verwandelt sich Mannheim in eine eiskalte Football-Arena. Bei "American Ice Football" treten Prominente auf dem Eis an und liefern sich sportliche Duelle, bevor sie den Super Bowl gemeinsam anschauen. Zur Halftime-Show wird Mark Forster seine größten Hits präsentieren.

Nicht nur in den USA steht am 11. Februar eine spektakuläre Halftime-Show an: In Mannheim findet an diesem Tag zur Feier des Super Bowls das Show-Event "American Ice Football" statt. Im Rahmen dieses Ereignisses wird Mark Forster (41) in der SAP Arena in Mannheim auftreten und Hits aus seiner geplanten Arena-Tour präsentieren, kündigt der Sender RTL an, der die Show am Super-Bowl-Sonntag ab 20:15 Uhr live übertragen wird. Neben Forsters Auftritt werde es zudem die ein oder andere musikalische Überraschung geben.

Das passiert bei "American Ice Football"

Bei dem Event in der Mannheimer SAP Arena werden zahlreiche Prominente als Football-Spieler auf dem Eis gegeneinander antreten. Insgesamt spielen sie ausgestattet mit Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung in vier Mannschaften um die begehrte Trophäe: die "Westside Wessis", die "Eastside Eastie Boys", die "Northcoast Naughties" und die "Southside Smoothies".

Mit dabei sind unter anderem diese Promis: Schauspieler Axel Stein (41), Artist René Casselly (27), Handballspieler Pascal Hens (43), Schauspieler Felix van Deventer (27), Hockeyspieler Moritz Fürste (39), Kunstturner Philipp Boy (36), Bobsportler Kevin Kuske (45), Ex-Bachelor Paul Janke (42), Turner Fabian Hambüchen (36), Ex-Fußballer Thorsten Legat (55), Rapper Calvin Kleinen (31), Handballer Mimi Kraus (40), die "Love Island"-Teilnehmer Tobias Wegener (30), Adriano Salvaggio und Paco Herb (28), Fußballer Ailton (50), "Bachelor in Paradise"-Kandidat Serkan Yavuz, Musiker Evil Jared (52), "GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt (37), Schauspieler Eric Stehfest (34), Regisseur Lars Pape (52), Fußballer Kevin Großkreutz (35), Ringer Frank Stäbler (34), Volksmusik-Star Stefan Mross (48), Sportkletterer Moritz Hans (28), Turner Marcel Nguyen (36), Popsänger Mike Leon Grosch (47) und weitere bekannte Namen.

Ihnen stehen laut RTL jeweils ein Football-Profi und ein Trainer zur Seite. Die Promis müssten sich auf "Crashs und Schmerzen" als das "kleinste anzunehmende Übel an diesem Abend" einstellen, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss schauen alle gemeinsam den Super Bowl

Im Anschluss an das "American Ice Football"-Event findet in der Halle schließlich das demnach größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl statt. Moderiert wird das dem Super Bowl vorhergehende Show-Ereignis in Mannheim von Elton (52). Kommentator ist NFL-Fachmann Frank Buschmann (59), Field-Reporterin ist Mona Stevens (31), Quarterback beim Frauenfootballteam Saarland LadyCanes und der deutschen Frauenfootball-Nationalmannschaft sowie NFL-Expertin bei RTL.