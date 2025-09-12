Stars Mark Hamill: Schauspieler werden ein Leben lang abgelehnt

Mark Hamill attends the Lionsgate presentation during 2025 CinemaCon - EPK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 09:00 Uhr

Der 'Star Wars'-Darsteller ist der Meinung, dass Schauspieler ein dickes Fell brauchen, um Erfolg zu haben.

Mark Hamill ist überzeugt, dass Selbstvertrauen der Schlüssel zum Erfolg in Hollywood ist.

Der ‚Star Wars‘-Darsteller hat festgestellt, dass Schauspieler ein Leben lang „mit Ablehnungen konfrontiert sind“ – und dass man deshalb „ein gewisses Selbstvertrauen“ brauche, um Rückschläge zu überwinden.

Auf die Frage nach dem besten Karriere-Ratschlag, den er je erhalten hat, verriet Mark gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Glaube an dich selbst. Arbeite hart. Gib niemals auf. Dann wird es für dich passieren. Oder lehn dich zurück, halte dich im Hintergrund, und du wirst nie enttäuscht sein. Man muss ein gewisses Selbstvertrauen haben, denn wenn man Schauspieler wird, ist man ein Leben lang mit Ablehnungen konfrontiert.“

Der 73-Jährige ergänzte: „Nicht, weil man schlecht oder talentlos ist, sondern weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man für eine Rolle einfach nicht passt. Ich vergleiche es mit einem Roulette-Rad: Wenn man es oft genug dreht, landet irgendwann die Kugel auf der eigenen Zahl.“

Mark feierte in seiner Karriere enorme Erfolge – doch er bereut bis heute, dass er eine Rolle im Drama ‚Amadeus‘ von 1984 (Regie: Miloš Forman) nicht bekam. Er räumte ein, dass seine Rolle als Luke Skywalker in der ‚Star Wars‘-Reihe seine Karriere teilweise gehemmt habe.

„Miloš Forman bat mich, mit Schauspielerinnen zu lesen, die er für die Filmversion von Amadeus besetzen wollte. Ich sagte: ‚Miloš, ich habe Amadeus am Broadway und auf der Nationaltour gespielt und wollte fragen, ob es eine Chance gibt, dass du mich für die Rolle in Betracht ziehst'“, erzählte der Schauspieler. Doch der Filmemacher erteilte ihm eine gnadenlose Abfuhr. „Und er lachte: ‚Nein, nein, nein – niemand würde glauben, dass der Luke Skywalker der Mozart ist!'“, enthüllte Mark.