Film Mark Hamill: ‚The Wild Robot‘ erinnert ihn an ‚Star Wars‘

Mark Hamill attends Galaxy of Wishes Disneyland Dec 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 14:00 Uhr

Der Darsteller sprach darüber, dass ihn der Film an 'Star Wars' erinnern würde.

Mark Hamill sprach darüber, dass ihn ‚The Wild Robot‘ an seine ‚Star Wars‘-Tage erinnern würde.

Der 72-jährige Schauspieler wurde durch seine Rolle als Luke Skywalker in der Originaltrilogie des Science-Fiction-Franchise bekannt und hat jetzt verraten, dass er findet, dass der kommende DreamWorks-Animationsfilm, der auf dem gleichnamigen Kinderroman von Peter Brown beruht, ‚Star Wars‘ ähnelt.

Bei einer Podiumsdiskussion über den Film auf der San Diego Comic-Con sagte der Star: „Ich dachte: ‚Wenn sie nur einen kleinen Teil der Wirkung dieses Buches einfangen könnten. Und ich muss Ihnen sagen, sie haben fantastische Arbeit geleistet. Sie müssen ihn sich ansehen. Er erinnert mich an die Zeit, als ich versuchte, ‚Star Wars‘ Leuten zu beschreiben, die ihn noch nicht gesehen hatten. Er ist üppig. Er ist emotional. Er funktioniert auf so vielen Ebenen. Die Kinder werden ihn lieben. Die ganze Familie wird ihn lieben.“ Neben dem ‚Invincible‘-Darsteller spielen in ‚The Wild Robot‘ zudem die Stars Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Catherine O’Hara und Stephanie Hsu mit. Der Film handelt von einem Roboter namens Roz (Nyong’o), der lernt, sich an die Tierwelt anzupassen und mit ihr zu kommunizieren, nachdem er auf einer abgelegenen Insel gestrandet ist.