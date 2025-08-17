Stars Mark Hamill wollte die USA verlassen, nachdem Donald Trump wiedergewählt wurde

Mark Hamill attends the Lionsgate presentation during 2025 CinemaCon - EPK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2025, 11:50 Uhr

Der Schauspieler hatte nach Trumps Wahlsieg die Nase voll von den USA - trotzdem entschied er sich letztendlich dazu, zu bleiben.

Mark Hamill zog in Erwägung, aus Amerika wegzuziehen, als Donald Trump wiedergewählt wurde.

Der ‚Star Wars‘-Darsteller – der mit seiner Frau Marilou drei Kinder hat – erzählte, dass er seine Ehefrau bat, über einen Umzug nach Irland oder England nachzudenken, nachdem Joe Biden Anfang des Jahres aus dem Amt geschieden war. Doch sie konnte ihm die Idee ausreden.

Im Gespräch mit dem ‚Sunday Times‘-Magazin erzählte der Schauspieler: „Sie ist sehr klug. Sie hat nicht sofort reagiert, aber eine Woche später sagte sie: ‚Es überrascht mich, dass du ihm erlauben würdest, dich aus deinem eigenen Land zu vertreiben.‘ Da dachte ich: Dieses A****loch. Ich gehe nicht.“

Der 73-Jährige hofft weiterhin, dass es in den USA noch eine große Zahl „ehrlicher, anständiger Menschen“ gibt. „Ich glaube immer noch, dass es mehr ehrliche, anständige Menschen gibt als Mitglieder der Maga-Crowd. Wenn ich das nicht glauben würde, wäre ich schon längst nach England zurückgezogen“, erklärte er.

Mark ist entsetzt über die Entscheidungen, die Trump seit seiner Rückkehr ins Präsidentenamt getroffen hat, versucht jedoch, die Situation wie die Handlung eines besonders unterhaltsamen Romans zu betrachten. „Das Mobbing, die Inkompetenz, die Leute, die er einsetzt… Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ohne verrückt zu werden und mir in der Badewanne die Pulsadern aufschneiden zu wollen, ist, es wie einen dicken, weit verzweigten Politroman zu sehen“, enthüllte er. Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Auf eine gewisse Weise ist es unterhaltsam, weil dies tatsächlich das Ende sein könnte. Unser Ansehen in der Welt ist schwer beschädigt und das wird jahrzehntelang nachhallen.“