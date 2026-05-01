Stars Präsident Donald Trump verrät, was er wirklich über die königliche Familie denkt

Donald Trump Holds First Rally Of 2024 Presidential Campaign - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2026, 18:00 Uhr

Präsident Donald Trump hat verraten, was er wirklich über Mitglieder der königlichen Familie denkt, nachdem König Charles und Königin Camilla die USA besucht haben. Er teilte seine Gedanken über die Waleses sowie über Prinz Harry und Meghan Markle.

Präsident Donald Trump hat verraten, was er wirklich über Mitglieder der königlichen Familie denkt.

Der US-Präsident gab seine völlig ehrliche Meinung über einige der ranghöchsten Royals ab, als König Charles und Königin Camilla ihren viertägigen Besuch in den USA beendeten. Der ehemalige Reality-TV-Star teilte seine Gedanken über William, Prinz von Wales, und dessen Ehefrau Catherine, Prinzessin von Wales, sowie über Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, die ihre Rollen innerhalb der Familie niederlegten, um in den USA ein neues Leben zu beginnen.

In einem Interview mit Robert Hardman für die Zeitung ‚Daily Mail‘ bekräftigte Präsident Trump seine bereits zuvor geäußerte Bewunderung für König Charles und sagte: „Er ist ein großartiger Kerl, das ist er wirklich.“ Über William, Prinz von Wales, den Thronfolger, fügte er hinzu: „William, er wird ein guter König sein, nicht wahr? Er ist sehr nett. Ein großartiger Kerl. Ich mag ihn.“ Trump sprach außerdem über Catherine, die sich noch immer von einer Krebserkrankung erholt: „Wie geht es ihr? Sie ist so großartig. Sie war krank, die Leute haben verrückte Dinge über sie gesagt, und sie war so tapfer.“

Über Williams jüngeren Bruder Harry, Herzog von Sussex, und dessen Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, äußerte sich Trump jedoch weniger schmeichelhaft und fragte den Reporter: „Kann Harry also ein Comeback schaffen?“ Als ihm gesagt wurde, dass es höchst unwahrscheinlich sei, dass Harry zu königlichen Pflichten zurückkehrt, fügte Trump hinzu: „Zu viele Dinge, nehme ich an. Diese Frau von ihm. Junge, was sie diesem Kerl angetan hat … Ich nehme an, sie wurde von Williams Frau ausgebootet.“

Präsident Trump war voll des Lobes für König Charles und Königin Camilla, nachdem er sie während ihrer Reise in die USA in dieser Woche empfangen hatte. Als die Royals sich am Donnerstag (30. April) im Weißen Haus von Präsident Trump und First Lady Melania Trump verabschiedeten,

sagte Donald Trump, neben König Charles stehend, über den Monarchen: „Er ist ein großartiger König. Der größte König in meinem Buch.“ Als das Auto des königlichen Paares vom Weißen Haus wegfuhr, fügte Trump gegenüber Reportern hinzu: „Wirklich großartige Menschen. Wir brauchen mehr Menschen wie diese in unserem Land.“

Nach Abschluss der Reise bedankten sich König Charles und Königin Camilla in einer auf Social Media veröffentlichten Erklärung, in der es hieß: „Lebewohl und danke für die Wärme Ihres Empfangs und die freundliche Unterstützung, die Sie uns während unseres ersten Besuchs in den USA als König und Königin in diesem besonderen Jubiläumsjahr entgegengebracht haben. Wir lassen ein Stück unseres Herzens zurück und nehmen ein kleines Stück von Ihrem mit nach Hause. Bis zum nächsten Mal … Gott segne Amerika.“