Stars Das sagt Heidi Klum über Donald Trump

Heidi Klum - A24's 'The Drama' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 14:00 Uhr

Das sagt Heidi Klum über Donald Trump.

Heidi Klum hat überraschend offen über ihre Begegnungen mit Donald Trump gesprochen.

Die Moderatorin und Unternehmerin kennt den heutigen US-Präsidenten bereits seit vielen Jahren aus der New Yorker Society- und Entertainment-Szene. Im Interview mit dem ‚Zeit Magazin‘ erinnerte sich Klum daran, Trump erstmals am Set des Films ‚Studio 54‘ getroffen zu haben, in dem beide einen kurzen Auftritt hatten. Danach seien sie sich regelmäßig bei Veranstaltungen begegnet. Auch bei der Hochzeit von Melania und Donald Trump war Klum nach eigenen Angaben anwesend, weil ihr damaliger Ehemann Ric Pipino als Hairstylist für Melania Trump arbeitete. Über Trump sagte sie rückblickend: „Er war einfach Donald, ein lustiger Typ. Jeder kannte ihn in New York.“

Gleichzeitig machte Klum deutlich, dass sie Trumps politische Rolle kritisch sieht. Besonders die Tatsache, dass er ohne klassische politische Laufbahn Präsident wurde, betrachtet sie mit Skepsis. „Ich finde es schon wichtig bei so einem Job, in dem man über so viele Menschen entscheidet, das auch gelernt zu haben“, erklärte sie. Ihrer Meinung nach brauche politische Verantwortung Erfahrung und Fachwissen, ähnlich wie in anderen Berufen. Dabei zog Klum auch einen Vergleich zwischen den USA und Deutschland. Während in Amerika bereits Schauspieler Präsident geworden seien, kämen führende Politiker in Deutschland meist direkt aus der Politik. Als Beispiel nannte sie Altkanzlerin Angela Merkel, die viele Jahre politische Erfahrung gesammelt habe, bevor sie Regierungschefin wurde. Klum verglich das Amt des Präsidenten sogar mit einem Arztberuf: Niemand wolle schließlich von jemandem operiert werden, der dafür nicht ausgebildet sei.

Zwischen Klum und Trump gab es bereits früher öffentliche Schlagabtausche. 2015 sorgte Trump mit der Bemerkung für Aufsehen, Klum sei „nicht länger eine 10“. Das Model reagierte damals humorvoll mit einem viralen Video, in dem eine „10“ auf ihrem Shirt symbolisch auf „9,99“ reduziert wurde. Trotz aller Kritik beschreibt Klum ihre frühen Begegnungen mit Trump heute eher als Erinnerungen an eine schillernde New Yorker Zeit – lange bevor er Präsident wurde.