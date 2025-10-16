Stars Mark Ruffalo verhindert Bar-Schlägerei mit Woody

Mark Ruffalo - She-Hulk - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 09:00 Uhr

Mark Ruffalo rettete Woody Harrelson vor einer Schlägerei in einer Bar.

Die beiden hatten eine wilde Zeit beim Dreh des Heist-Thrillers ‚Die Unfassbaren – Now You See Me‘ aus dem Jahr 2013 in New Orleans. Und der 57-jährige Schauspieler erinnerte sich daran, dass er seinem Freund zu Hilfe kommen musste, bevor die Dinge „schief gingen“, nachdem sie in einem belebten Lokal auf einen Drink vorbeigeschaut hatten.

Im Gespräch mit Harrelson und seinem ehemaligen ‚Cheers‘-Co-Star Tad Danson in deren Podcast ‚Where Everybody Knows Your Name‘ sagte Ruffalo: „Wir drehten ‚Now You See Me‘ in New Orleans, komplett auf der Straße. Es war total wild. Wir filmten mit einem Teleobjektiv und wurden mitten in einer Szene in Bars hineingezogen, als wäre es Karneval …Es war brechend voll.“ Dann sei eine Frau auf Woody zugekommen und habe ihm erklärt, wie sehr sie ihn liebe. Er habe seine Hand auf ihren Arm gelegt und sich bei ihr bedankt. Plötzlich sei ein Mann herübergekommen, habe die Frau beiseite geschubst und Woody selbst angerempelt.

Danson schüttelte den Kopf und sagte: „Oh, schlimm, schlimm. Nicht gut.“ Ruffalo stimmte zu: „Schlecht. Denn Woodys erste Reaktion ist nicht, jemanden zurückzustoßen, sondern ihm sofort ins Gesicht zu schlagen.“ Ruffalo wusste, dass er eingreifen musste. Während Harrelson (64) über die Erinnerung lachte, fügte Ruffalo hinzu: „Aber dann brach in dieser Bar eine Massenschlägerei aus. Ich war mittendrin und es entwickelte sich zu einer … es wurde zu einer ganzen Sache … Und ich habe dich gepackt.“