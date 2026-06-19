Stars Matthew McConaughey und Woody Harrelson machen aus Brüder-Gerücht neue TV-Serie

Woody Harrelson And Matthew McConaughey - 66th Emmy Awards - Nokia Theatre - August 25 2014 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 09:00 Uhr

Ein seit Langem bestehendes Hollywood-Rätsel wird zur Grundlage einer neuen Comedy-Serie, in der zwei preisgekrönte Schauspieler ihre echte Freundschaft und Familienspekulationen auf den Bildschirm bringen.

Matthew McConaughey und Woody Harrelson bringen eine der beständigsten Freundschaften Hollywoods in einer Serie auf den Bildschirm.

Die Show spielt außerdem mit dem Gerücht, sie seien miteinander verwandt. Die Schauspieler, die für ihre Zusammenarbeit in ‚True Detective‘ bekannt sind, werden in der neuen Comedy-Serie ‚Brothers‘ mitspielen, die von den langjährigen Spekulationen inspiriert ist, die beiden könnten Geschwister sein. Die Apple-TV+-Comedy vereint Matthew (56) und Woody (64) mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der gefeierten ersten Staffel von ‚True Detective‘.

Die von ‚The Office‘-Produzent Lee Eisenberg entwickelte Serie startet am 23. September und zeigt Matthew und Woody als fiktionalisierte Versionen ihrer selbst. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Enthüllung, die ihre Freundschaft auf den Kopf zu stellen droht, als sie ein jahrzehntealtes Familiengeheimnis aufdecken, das darauf hindeutet, dass sie tatsächlich Brüder sein könnten.

Das Projekt markiert für beide Schauspieler eine hochkarätige Rückkehr ins Fernsehen. Ihre Freundschaft fasziniert Fans seit Langem und sorgte auch abseits ihrer gemeinsamen Arbeit auf der Leinwand immer wieder für Schlagzeilen. Laut Apple TV+ spielt die Comedy auf Matthews Ranch in Austin, Texas, wo Woody mit seiner Familie auftaucht, nachdem die Hochzeit seiner Tochter geplatzt ist. Die offizielle Inhaltsangabe lautet: „Während Woody die Ranch auf der Suche nach der Wahrheit auf den Kopf stellt, jongliert Matthew mit einer völlig anderen Identitätskrise: einer möglichen Kandidatur als Gouverneur von Texas. Das Ergebnis ist eine warmherzige, chaotische und unglaublich lustige Geschichte über Freundschaft, Familie, Ruhm und die verschwommene Grenze zwischen Mythos und Realität.“

Die Serie beruht auf echten Aussagen, die Woody in den vergangenen Jahren über die Möglichkeit gemacht hat, dass die beiden Schauspieler mehr als nur Freundschaft verbindet. Gerüchte über eine familiäre Verbindung kursieren seit Jahren, angeheizt durch Geschichten rund um Matthews Mutter und Woodys Vater. In einem Interview mit dem Magazin ‚Esquire‘ sagte Woody 2023: „Wir haben keinen Test gemacht, aber es gibt so viele Momente, in denen ich mir denke: Mein Gott, diese Ähnlichkeiten! Die Dinge, die er tut, die Dinge, die er sagt – einfach seine ganze Art. Das empfinde ich schon seit Jahren so.“

Matthew ist vor allem für Filme wie ‚Interstellar‘, ‚Dallas Buyers Club‘, ‚Der Mandant‘ und ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘ bekannt, während Woodys Karriere Projekte wie ‚Cheers‘, ‚Natural Born Killers‘, die ‚Hunger Games‘-Reihe und ‚Zombieland‘ umfasst. Ihre Zusammenarbeit in ‚True Detective‘ gilt weiterhin als eine der gefeiertsten Partnerschaften des modernen Fernsehens. Das HBO-Krimidrama trug in seiner ersten Staffel dazu bei, Prestige-Fernsehen neu zu definieren.

Zur Besetzung von ‚Brothers‘ gehört Holland Taylor, die Matthews Mutter Ma Mac spielt. Auch Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan und Oona Yaffe sind mit dabei. Die Serie wird von Paramount Television Studios für Apple TV+ produziert. Lee fungiert neben Matthew, Woody, Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jeremy Plager, Jason Winer, David Finkel und Brett Baer als Executive Producer. Trent O’Donnell inszenierte den Pilotfilm und weitere Episoden.