Stars Mark Wahlberg: Erfolg durch seinen Glauben

Mark Wahlberg - Arthur The King > Special Screening - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 10:00 Uhr

Mark Wahlberg glaubt, dass er seinen Erfolg seinem Glauben zu verdanken hat.

Der 53-jährige Hollywood-Star, der mit dem Model Rhea Durham verheiratet ist und mit ihr die Kinder Ella (20), Michael (18), Brendan (15) und die 14-jährige Grace hat, ist praktizierender Katholik und erklärte, dass seine Hingabe an die Religion es ihm ermöglicht hat, ein „gutes Gleichgewicht“ in seinem Leben und seiner Karriere zu finden. Er sagte Fox News Digital: „Mein Glaube, mein Glaube und meine Familie und einfach ein gutes Gleichgewicht zu finden. Aber ich muss all meinen Erfolg meinem Glauben zuschreiben. Das ist das Wichtigste.“

Der Darsteller hatte zuvor betont, dass er sich nicht vor seiner Religion scheue, sie aber auch nicht anderen aufzwingen wolle. Er sagte: „Es ist einfach der wichtigste Aspekt meines Lebens. Es ist das Allerwichtigste. Es hat mir all die Dinge ermöglicht, die ich in meinem Leben erreichen konnte – meinen Glauben, meine Disziplin. Ich weiß nicht, ob das nicht populär ist. Ich konzentriere mich einfach wieder auf mich selbst. Ich mache keinen Hehl aus meinem Glauben, aber ich stopfe ihn auch niemandem in die Kehle. Ich habe immer gesagt, dass ich hoffe, dass Gott ein Filmfan ist. Ich meine, ich habe einige Filme gemacht, sei es ‚Boogie Nights‘ oder sogar ‚Ted‘, die ein bisschen fragwürdig sein könnten. Aber ich möchte auch nicht meine künstlerische Integrität aufs Spiel setzen. Aber als Elternteil und als Ehemann spielen diese Dinge definitiv eine Rolle bei meinen Entscheidungen. Aber ich gehe gerne Risiken ein und riskiere etwas.”