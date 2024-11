Song für ihren Jahrestag Mark Zuckerberg covert Hip-Hop-Klassiker für seine Ehefrau

Mark Zuckerberg ist temporär unter die Musiker gegangen. (dr/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 13:20 Uhr

Was schenkt man seiner Ehefrau zum Jahrestag, wenn man Milliardär und Meta-Boss ist? Mark Zuckerberg hatte da eine außergewöhnliche Idee und nahm kurzerhand eine Cover-Version des Hip-Hop-Klassikers "Get Low" auf - mit prominenter Unterstützung.

Es ist eine Geschichte, die Mark Zuckerberg (40) und seine Ehefrau Priscilla Chan (39) schon seit über 20 Jahren begleitet: Auf einer College-Party lernten sich die beiden kennen, während im Hintergrund der Hip-Hop-Klassiker "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz featuring the Ying Yang Twins lief. Seitdem hört sich das Paar den Hit an jedem Jahrestag an, wie Zuckerberg auf Instagram verrät.

Video News

Doch in diesem Jahr wollte der Meta-CEO seiner Frau eine ganz besondere Überraschung machen. Gemeinsam mit dem bekannten US-Rapper und Musikproduzenten T-Pain (40) nahm er kurzerhand als Duo Z-Pain eine eigene akustische Version des Lieds auf – und teilte sie direkt auf Spotify.

Explizite Lyrics dank Autotune

In seiner Instagram-Story bezeichnet Zuckerberg den Song mit einem Augenzwinkern als "lyrisches Meisterwerk", was angesichts des eher expliziten Textes durchaus als ironisch verstanden werden darf. Dank der Unterstützung von T-Pain, viel Autotune und einer gezupften Akustikgitarre meistert er jedoch Zeilen wie "to the window, to the wall, 'til the sweat drop down my balls". Auch über zahlreiche "Bitches" singt der Meta-CEO in seiner langsamen und romantischen Version des Hip-Hop-Klassikers.

Priscilla Chan: "So romantisch!"

Seine Frau scheint die ungewöhnliche Liebeserklärung zu schätzen. In mehreren Instagram-Storys sieht man, wie Priscilla Chan den Song zum ersten Mal hört und mit den Worten "So romantisch!" kommentiert und dabei herzhaft lacht. Zuckerberg selbst schreibt in seinem Post: "Ich liebe dich!".

Ebenso teilte Zuckerberg einige Schnappschüsse aus dem Musik-Studio, wo er offenbar gemeinsam mit T-Pain den Song "Get Low" einspielte und einsang. Zuckerberg und Chan sind seit 2012 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Die beiden lernten sich bereits während des Studiums an der US-amerikanischen Elite-Universität Harvard kennen. Zuckerberg studierte in Harvard Informatik und Psychologie und entwickelte dort bereits seine Social-Media-Plattform Facebook.