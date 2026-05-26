Film Marlon Wayans erklärt, warum ‚die Welt ein Lachen braucht‘

Marlon Wayans - Scary Movie Night Special Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 11:00 Uhr

Marlon Wayans erklärt, warum 'die Welt ein Lachen braucht'.

Marlon Wayans glaubt, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen neuen ‚Scary Movie‘-Film ist.

Der 53-jährige Schauspieler feierte mit der Horror-Parodie-Reihe, die im Jahr 2000 startete, große Erfolge. Marlon ist überzeugt, dass die Zeit ideal für ‚Scary Movie 6‘ sei.Der Hollywood-Star, der den neuen Film gemeinsam mit Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans und Rick Alvarez geschrieben hat, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Das kommt genau zu einer Zeit, in der die Welt ein Lachen braucht. Und schauen Sie: Wir sind nicht hier, um die Welt zu retten. Wir sind hier, um die Menschen daran zu erinnern, wie es sich anfühlt zu lachen und sich gut zu fühlen.“

Die Brüder der Familie Wayans feierten große Erfolge im Filmgeschäft. Marlon ist überzeugt, dass ihre Mutter Elvira Wayans für ihren Humor verantwortlich war. Er sagte: „Einer der lustigsten Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, war Elvira Wayans. […] Ich glaube, wir haben dieses komödiantische Genie von unserer Mutter geerbt. Statt Teil all der negativen Dinge in unserer Nachbarschaft zu werden – von Drogen und Drogenhandel bis hin zu Ganggewalt und Prostitution – entschieden wir uns, darüber Witze zu machen.“

Trotz seiner bisherigen Erfolge ist Marlon noch immer genauso begeistert von seiner Karriere wie zu Beginn. Er glaubt sogar, dass seine „besten Jahre“ noch vor ihm liegen. Er erklärte: „Für mich fühlt sich das überhaupt nicht überwältigend an. Ich denke eher: ‚Genau darum habe ich gebeten.‘ Ich habe mehr Energie als je zuvor und freue mich darauf, dass die nächsten 20 Jahre meine besten werden.“

Bereits Anfang des Jahres erklärte Marlon, dass er mit ‚Scary Movie 6‘ „das Lachen zurückbringen“ wolle. Der Schauspieler machte deutlich, dass es ihm darum gehe, die Komödie wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ sagte er: „Was wir versuchen, ist, das Lachen zurückzubringen. Es geht darum, Komödien wieder so zu machen wie früher. Und ich denke, der einzige Weg dahin ist, die Cancel Culture abzuschaffen.“