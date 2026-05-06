Film Marlon Wayans hat einen großen Wunsch für ‚Scary Movie 6‘

Marlon Wayans - AVALON - LA - Jan - 2026 - Golden Globes BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 11:00 Uhr

Marlon Wayans hat einen großen Wunsch für 'Scary Movie 6'.

Marlon Wayans hat über die Rückkehr der ‚Scary Movie‘-Reihe mit dem sechsten Teil gesprochen und betont, dass „die Menschen sich einfach wieder gut fühlen wollen“.

Der Filmemacher schrieb das Drehbuch gemeinsam mit seinen Brüdern Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans. Er hofft, dass der Film das Publikum in schwierigen Zeiten wieder zusammenbringt. Im Gespräch mit ‚Empire‘ sagte er: „Die Leute wollen sich wieder gut fühlen. Es ist lange her, dass wir uns gut gefühlt haben, und Lachen verbindet. Wann haben wir zuletzt als Land, als Welt zusammengesessen und einfach miteinander und übereinander gelacht?“

Neben Marlon und Shawn werden auch Anna Faris, Regina Hall und Dave Sheridan in dem Film mitspielen. Der Kinostart ist für Juni geplant. Marlon versprach, dass der Film mehr grenzüberschreitenden Humor als je zuvor enthalten werde: „Es ist okay, wenn das Publikum reagiert mit: ‚Ooooh!‘ Wenn sie so reagieren, dann weißt du: Sie hören zu. Dann gräbst du weiter, bis du das Lachen findest. In der Comedy darf es keine Angst geben.“

Der Film soll unter anderem aktuelle Teile von ‚The Conjuring‘ sowie die Neuauflage von Scream parodieren. Trotz seiner Arbeit im Horror-Genre gab Wayans zu, dass er selbst eher empfindlich ist: „Ich habe keinen starken Magen für Horror. Wenn es zu düster wird, stehen mir die Haare zu Berge und ich denke nur: Das ist echt gruselig!“

Der erste ‚Scary Movie‘-Film erschien im Jahr 2000, gefolgt von Fortsetzungen 2001, 2003 und 2006. Nach einer Pause kam 2013 der fünfte Teil in die Kinos. Fans zeigten sich begeistert, als im März der erste Trailer zum neuen Film erschien. Darin waren ikonische Horrorfiguren wie Ghostface aus ‚Scream‘, M3GAN, Leatherface und Jason Voorhees aus ‚Friday the 13th‘ zu sehen. Auch die Figur Wednesday aus der erfolgreichen Netflix-Serie wird parodiert – allerdings unter dem Namen „Tuesday“.