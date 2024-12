Bei den British Independent Film Awards Martin Freeman und Freundin Rachel zeigen sich verliebt in London

SpotOn News | 09.12.2024, 15:08 Uhr

Verliebt auf dem roten Teppich: Schauspieler Martin Freeman hat zusammen mit seiner Freundin Rachel Benaissa an der Verleihung der British Independent Film Awards teilgenommen.

Oft zeigen sie sich nicht Seite an Seite, aber wenn sie es tun, beweisen sie ihre Zuneigung füreinander ganz öffentlich: Martin Freeman (53) hat zusammen mit seiner Freundin, der französischen Schauspielerin Rachel Benaissa (30), an den British Independent Film Awards in London teilgenommen. Arm in Arm präsentierte sich das Paar den Fotografen auf dem roten Teppich.

Schicker Auftritt in London

Freeman hatte für den Abend der Preisverleihung einen blauen Anzug gewählt, kombiniert mit einem hellblauen Hemd, einer schwarzen Krawatte mit goldenen Punkten sowie Einstecktuch und einer Brille mit schwarzen Rändern und farbigen Gläsern. Seine Freundin strahlte neben ihm in einem schwarzen Oversized-Hosenanzug, unter dem sie lediglich ein schwarzes Bralette trug. Eine schwarze Handtasche, Riemchen-Sandalen sowie mehrere goldene Ketten um ihren Hals rundeten den Look ab. Ihre lockigen dunklen Haare trug sie dazu offen.

Martin Freeman und Rachel Benaissa sind seit 2021 ein Paar

Freeman und die knapp zwanzig Jahre jüngere Schauspielerin machten ihre Beziehung im Jahr 2021 öffentlich. Seitdem zeigten sie sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zuvor war Martin Freeman mit seiner Schauspielkollegin Amanda Abbington (50) liiert gewesen. Mit ihr hat er zwei gemeinsame Kinder: Sohn Joe Freeman (18) und Tochter Grace Freeman (16).

Freeman und Abbington trennten sich Ende 2016 nach langjähriger Beziehung. Sie waren unter anderem gemeinsam in der Serie "Sherlock" zu sehen und spielten auch dort ein Paar – Dr. John Watson und seine Ehefrau Mary Watson. Rachel Benaissa spielte unter anderem in der BBC-Verfilmung von "Normal People" (aktuell als Stream verfügbar in der ZDF Mediathek) mit – an der Seite von Stars wie Paul Mescal (28) und Daisy Edgar Jones (26). Die Serie basiert auf dem erfolgreichen Roman der irischen Autorin Sally Rooney (33).