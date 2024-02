Musik Mary J. Blige: Großer Einfluss fühlt sich gut an

Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024

Die 53-jährige Sängerin gilt als Vorreiterin in der Musikbranche. Auf ihr Vermächtnis ist sie sehr stolz.

Mary J. Blige ist glücklich darüber, großen Einfluss in der Musikbranche zu haben.

Die 53-jährige R B-Ikone hat im Laufe ihrer überaus erfolgreichen Karriere zahlreichen anderen Künstlerinnen den Weg geebnet. Dass ihre Lieder vielen weiblichen Nachwuchstalenten als Vorbild dienten, war für Mary stets ein großer persönlicher Antrieb, wie sie jetzt in einem neuen Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet. „Ich kann sagen, dass ich im Laufe meines Lebens viele Türen geöffnet habe“, sagt sie über ihr musikalisches Vermächtnis. „Ich habe Frauen eine Stimme gegeben, um die Wahrheit zu sagen. Es scheint so, als würden alle von Pop über R B bis hin zu jeder Frau ihre Lebensgeschichte erzählen. Das ist passiert, weil ich sie 1994 habe wissen lassen, dass das in Ordnung ist. Ich benutze das als meine Therapie und viele andere Menschen benutzen ihre Musik ebenfalls als Therapie. Es fühlt sich gut an zu sagen, dass ich der Grund bin, aus dem gerade viele Dinge in der Branche passieren. Ich bin dankbar diesen Talenten und diesen Frauen dabei zuschauen zu dürfen, wie sie sich durch ihre Songs ausdrücken.“

Die ‚Family Affair‘-Interpretin ist überzeugt davon, dass die Musik sie „geheilt“ habe. Insbesondere die Möglichkeit schwierige Emotionen in ihren Liedern zu verarbeiten, habe Mary dabei geholfen, ihre Traumata zu überwinden. „Musik hat mich enorm geheilt. Sie ist wahrscheinlich der Grund, aus dem ich heute noch hier bin“, erzählt sie im Gespräch offen.