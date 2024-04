Überraschende Ankündigung Mary J. Blige: Sängerin denkt über musikalische Rente nach

SpotOn News | 30.04.2024, 15:48 Uhr

Seit über 30 Jahren ist Mary J. Blige schon im Musikbusiness aktiv. Doch nun denkt die Queen of Hip-Hop-Soul über ihren Abschied nach. Doch vorher will sie noch ihre Karriere in einem anderen Bereich voranbringen.

Nach über 30 Jahren im Musikgeschäft und neun Grammys: Mary J. Blige (53) denkt laut über ein Ende ihrer Karriere nach. "In fünf oder sechs Jahren werde ich mich definitiv zurückziehen", sagte die Sängerin gegenüber "Extra TV". Doch bis dahin wolle sie erst einmal ihre Filmkarriere vorantreiben, wie sie dem US-Portal zu Protokoll gab.

Sie stellte klar, dass sie sich bald von der Musik verabschieden will. Aber: "Im Moment mache ich immer noch das, was ich mache, aber nicht mehr so oft wie früher, weil ich es jetzt nicht mehr tun muss." Ihr bisher letztes Album "Good Morning Gorgeous" erschien 2022. Für die LP und den Titelsong fuhr sie fünf ihrer insgesamt 38 Grammy Nominierungen ein.

Queen of Hip-Hop-Soul in der Rock and Roll Hall of Fame

1992 debütierte Mary J. Blige mit dem Album "What`s the 411". Diese Platte und der Nachfolger "My Life" (1994) gelten als Initialzündung für die einflussreiche Verbindung von Hip-Hop und R&B. Folglich wurde die Sängerin als "Queen of Hip-Hop-Soul" gefeiert. 2024 wird Blige in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, wie gerade bekannt wurde.

Seit 2001 versucht sich Mary J. Blige auch als Schauspielerin – mit immer größerem Erfolg. 2016 spielte sie in der dritten Staffel von "How to Get Away with Murder". In der ersten Staffel von "The Umbrella Academy" verkörperte sie die Killerin Cha-Cha.

Für ihre Rolle in dem Historienfilm "Mudbound" wurde Mary J. Blige als beste Nebendarstellerin sogar für den Oscar nominiert. Für den gleichen Film erhielt sie für das Lied "Mighty River" auch eine Nominierung für den besten Song. Sie ist die erste und einzige Person, die im selben Jahr sowohl in einer Darstellerkategorie als auch als Songwriter für einen Oscar nominiert war.