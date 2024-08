Film Matt Damon: Dankbar für seine Zusammenarbeit mit den Affleck-Brüdern

Bang Showbiz | 02.08.2024, 16:00 Uhr

Matt Damon erzählte, dass er „wirklich glücklich“ sei, weiterhin mit den Affleck-Brüdern Filme drehen zu können.

Der 53-jährige Schauspieler spielt neben Casey Affleck in der Gangsterkomödie ‚The Instigators‘, die von Ben Affleck produziert wurde mit, und ist dankbar dafür, dass ihre Freundschaft so lange erhalten blieb.

Matt verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ bei der New Yorker Premiere des Films am Mittwoch (31. Juli): „Ich denke, nach nur 43 Jahren dieser Freundschaft ist es einfach die Freude, das zu machen, was wir lieben, aber es gemeinsam tun zu können. Besser geht es einfach nicht. Ich bin wirklich glücklich darüber, immer noch Filme auf diesem Niveau mit den Leuten machen zu können, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Wenn einige von ihnen die Menschen sind, die seit über vier Jahrzehnten meine engsten und liebsten Freunde sind, dann ist das etwas ganz Besonderes.“ Damon fügte hinzu, dass es ihm Trost spendete, das Apple TV+-Projekt in der „vertrauten“ Umgebung von Boston zu drehen, der Stadt, in der er und die Affleck-Geschwister aufwuchsen. Der ‚Oppenheimer‘-Star enthüllte: „Es fühlt sich echt vertraut an, nach Hause zu kommen. Die Sensibilität dort, der Sinn für Humor sind etwas, das uns ganz natürlich gegeben ist. Und das ist einfach ein wirklich gemütlicher Ort, das fühlt sich jedes Mal so wie nach Hause kommen an.“ Doug Liman führte bei ‚The Instigators‘ die Regie, über zwei Jahrzehnte, nachdem er zum ersten Mal mit Damon bei ‚Die Bourne Identität‘ zusammenarbeitete.