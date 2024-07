Stars Matt Damon: Er will seine Tochter nicht gehen lassen

Bang Showbiz | 31.07.2024, 18:00 Uhr

Matt Damon ist noch nicht bereit, dass seine Tochter von zu Hause auszieht.

Der 53-jährige Schauspieler muss sich mit der Tatsache abfinden, dass sich die 18-jährige Isabella darauf vorbereitet, Ende des Jahres ihr Studium an der New York University zu beginnen. Wie wohl jeder liebende Vater tut er sich aber schwer damit, denn es fühle sich für ihn an, als wäre sie gerade noch ein Baby gewesen.

Matt, der die Töchter Isabella, Gia (15) und Stella (13) mit seiner Frau Luciana hat und auch Stiefvater der 24-jährigen Alexia ist, erzählte gegenüber ‚E! News‘: „Ich habe meine Freunde angerufen und sie gefragt, wie sie damit umgegangen sind. Was ist mit ihnen passiert? Es ist ziemlich viel. Es ist eine surreale Art von Zeit und so funktioniert es im Leben, je älter du wirst. Es fühlt sich so an, als hätte ich sie gestern noch im Arm gehalten. An die jungen Eltern: Es geht schnell.“

Matts Co-Star aus ‚The Instigators‘, der die 20-jährige Indiana und den 16-jährigen Atticus mit seiner ehemaligen Partnerin Summer Phoenix hat, versteht die Gefühle seines Freundes. Er sagte: „Es fühlt sich an wie auf Wiedersehen, weißt du, was ich meine?“ Das Duo kehrte in seine Heimatstadt Boston zurück, um ‚The Instigators‘ zu drehen, aber der ‚Good Will Hunting‘-Darsteller gab zu, dass er nicht ganz die Heimkehr-Erfahrung hatte, die er sich vorgestellt hatte. Er sagte: „Wir haben einige hier gedreht, einige in New York, aber es war das erste Mal, dass ich nach Boston zurückkehrte. Eigentlich ist meine ganze Familie nicht mehr hier. Meine Mutter war außer Landes und mein Bruder nicht in der Stadt.“