Film Matt Damon ‚ersetzt Ryan Gosling‘ im neuen Film der ‚Everything Everywhere All At Once‘-Regisseure

Matt Damon attend The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 18:00 Uhr

Matt Damon soll Berichten zufolge Ryan Gosling nach kreativen Differenzen im kommenden unbetitelten Film der Daniels ersetzen.

Matt Damon hat Ryan Gosling im neuen Film der Regisseure von ‚Everything Everywhere All at Once‘ ersetzt.

Das Filmemacher-Duo Daniel Kwan und Daniel Scheinert, gemeinsam bekannt als die Daniels, hat den Star aus ‚The Odyssey‘ für die Hauptrolle ihres kommenden Films verpflichtet, in dem ursprünglich der ‚Project Hail Mary‘-Schauspieler mitspielen sollte.

Wie ‚Deadline berichtet‘, befindet sich Damon in Gesprächen für das Projekt, dessen Handlungsdetails geheim gehalten werden. ‚The Hollywood Reporter‘ enthüllte jedoch bereits, dass die Geschichte globale Erwärmung, Zeitreisen und einen „möglichen Superhelden-Aspekt“ über zwei Zeitebenen hinweg beinhalten werde. Neben den 1980ern, in denen die Protagonisten Teenager sein werden, soll der Film auch eine Handlung in der Gegenwart enthalten.

Es heißt, die Daniels hätten seit 2024 die Teenagerrollen besetzt, doch die Produktion habe sich verzögert – unter anderem, weil die Geschichte von drei auf zwei Zeitebenen reduziert wurde. Laut dem Magazin soll zunächst Jack Black für die Rolle in Betracht gezogen worden sein, bevor sich die Aufmerksamkeit auf Damon verlagerte. Ursprünglich war Gosling für eine zentrale Rolle vorgesehen, doch vergangenen Monat wurde berichtet, dass er wegen Terminüberschneidungen ausgestiegen sei.

Nun behaupten Quellen des ‚Hollywood Reporter‘, dass auch kreative Differenzen zu Goslings Ausstieg geführt hätten. Demnach habe Gosling ursprünglich der „umfangreichen“ Nebenrolle als Vater eines der Teenager zugestimmt, wollte jedoch eine größere Rolle und bat um Änderungen am Drehbuch. Obwohl die Filmemacher dem nicht widersprachen, hatte das Projekt bereits Verzögerungen erlebt und müsse bis Ende des Sommers – spätestens Anfang Herbst – mit der Produktion beginnen, da die Filmemacher eine Steuervergünstigung in Kalifornien erhalten hätten. Weitere Drehbuchüberarbeitungen, um Goslings Vorschläge einzubauen, hätten den Zeitplan zu eng werden lassen.

Der neue Film wird der erste der Daniels seit dem Oscar-prämierten Film ‚Everything Everywhere All at Once‘ aus dem Jahr 2022 sein, und Kwan erklärte, warum er und Scheinert sich Zeit mit einem Nachfolgeprojekt gelassen hätten. Der 38-jährige Filmemacher sagte vergangenen Monat gegenüber ‚Collider‘: „Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass wir versuchen, das zu tun, was wir immer getan haben – nämlich sehr genau zuzuhören, was in der Welt passiert, das zu verinnerlichen und daraus etwas wirklich Lustiges und Unterhaltsames zu machen, das diese Geschichte irgendwie an die Welt zurückspiegelt. Einer der Gründe, warum es so lange dauert, ist, dass das, was wir fühlen und aus der Welt hören, sehr komplex und wirklich nuanciert ist, und es gibt so viele Widersprüche.“