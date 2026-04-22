Stars Andy Weir scherzt über Ryan Gosling: ‚Wir alle haben unsere Grenzen‘

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 09:00 Uhr

Autor Andy Weir hat mit einem scherzhaft gemeinten Kommentar über Ryan Gosling für Aufmerksamkeit gesorgt.

Während einer Podiumsdiskussion lobte Weir den Schauspieler überschwänglich und stellte augenzwinkernd fest, dass dieser sogar seine eigene Heterosexualität „auf die Probe gestellt“ habe.

Im Gespräch über die Verfilmung seines Romans ‚Project Hail Mary‘ wurde Weir gefragt, ob Gosling in echt genauso gut aussehe wie auf der Leinwand. Seine humorvolle Antwort: „Ich würde sagen, noch besser. Ich bin heterosexuell, aber wir alle haben unsere Grenzen.“

Ryan Gosling spielt in der Adaption die Hauptrolle des Dr. Ryland Grace, eines Lehrers, der unerwartet zum Astronauten wird, um die Erde zu retten. Weir begleitete die Produktion intensiv und war von der kreativen Arbeit am Set begeistert. Er erklärte: „Ich war während der gesamten Dreharbeiten vor Ort. Ich habe zuvor Anmerkungen und Feedback zum Drehbuch gegeben und danach Anmerkungen zur Bearbeitung.“ Weir betonte zudem, wie stark die Schauspieler durch Improvisation zur finalen Fassung beigetragen hätten: „Sie weichen ständig vom Drehbuch ab … vielleicht ist die Hälfte des Films im Grunde improvisiert.“ Für Weir steht fest, dass gerade diese kreative Freiheit einen großen Teil der Energie und Qualität des Films ausmacht.