Stars Matt Damon: Kinder werden zu schnell groß

Matt Damon and Luciana Damon with kids - July 2024 - The Insitigators premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 10:00 Uhr

Matt Damon findet es „seltsam“, wie schnell seine Kinder erwachsen geworden sind.

Der 53-jährige Schauspieler hat mit seiner Frau Luciana Barroso – die ebenfalls eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat – die Kinder Isabella (18), Gia (15) und Stella (13). Als er am Mittwoch (31. Juli) bei der Premiere von ‚The Instigators‘ in New York seine Familie um sich versammelte, gab er zu, dass sie „wirklich schnell“ erwachsen geworden sind. Er erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Es passiert schnell. Es ist seltsam. Es passiert irgendwie langsam und dann wirklich schnell auf eine schöne Art und Weise.“

Die neue Apple+ Komödie ist das erste Mal, dass Matt und seine Frau zusammenarbeiten. Der Hollywood-Star und seine Frau arbeiten beide als Produzenten an dem kommenden Projekt. In dem Film spielt Matt an der Seite von Casey Affleck ein Diebespaar, das nach einem schief gelaufenen Raubüberfall auf der Flucht ist. Damon merkte an, dass seine Frau von Anfang an von dem Projekt begeistert war, aber nie daran interessiert war, die Lorbeeren“ für ihre Arbeit zu ernten. „Sie hat 21 Jahre lang jedes Drehbuch gelesen und jeden Schnitt von jedem Film gesehen. Dies ist das erste Mal, dass wir das irgendwie kodifiziert haben“, erklärte Matt. „Sie wollte nicht einmal die Lorbeeren ernten. Sie war jeden Tag da, hat die ganze Arbeit am Drehbuch gemacht und dann sagte sie: ‚Nee, ich will die Lorbeeren nicht ernten.’”