Film Matt Damon musste sich für ‚Die Odyssee‘ einen echten Bart wachsen lassen

Matt Damon as Odysseus - Christopher Nolan -The Odyssey - Universal BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star folgte der Bitte von Regisseur Christopher Nolan, sich einen echten Bart zuzulegen.

Matt Damon ließ sich für ‚Die Odyssee‘ einen authentischen Vollbart wachsen.

Der 55-Jährige spielt die Hauptrolle des Odysseus in Christopher Nolans Fantasyfilm von 2026, einer Adaption von Homers griechischem Epos. Nun wurde bekannt, dass der Regisseur ihm vor den Dreharbeiten einen langen Vollbart verordnete.

Nolan verriet gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich bin kein großer Fan von Perücken und falschen Bärten. Man will die Körperlichkeit von echtem Haar, damit man den Kerl mit einem Feuerwehrschlauch abspritzen kann und all die Dinge tun kann, die wir von ihm brauchen.“

Damon wiederum erklärte, dass er noch nie einen so langen Bart hatte: „Ich meine, es gibt ungefähr 100 Gründe, warum ein Bart gar nicht erst so lang werden kann – angefangen bei meinen Kindern.“ Über Nolans Arbeitsweise erzählte der Schauspieler außerdem: „Er will alles echt.“

Der ‚Jason Bourne‘-Star gab zu, dass der Dreh die härteste Erfahrung seiner Hollywood-Karriere gewesen sei. Genau das habe er seinem langjährigen Freund und Kollegen Ben Affleck erklärt. „Ich sagte: ‚Jeder Drehort dieses Films wäre der härteste Drehort eines jeden anderen Films gewesen, den ich je gemacht habe. Und jeder Drehtag wäre der härteste Drehtag eines jeden anderen Films gewesen, den ich je gemacht habe'“, berichtete Damon.

‚Die Odyssee‘ folgt dem König von Ithaka, Odysseus (Matt Damon), der nach dem Fall Trojas versucht, nach Hause zurückzukehren und dabei auf Monster, Götter und die Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen stößt. Währenddessen kämpfen seine Frau Penelope und sein Sohn Telemachos (Tom Holland) darum, ihr zerrüttetes Königreich zu schützen. In weiteren Rollen zu sehen sind Robert Pattinson, Zendaya, Mia Goth, Jon Bernthal, Charlize Theron, Anne Hathaway und Elliot Page.