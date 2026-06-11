Stars Jennifer Lopez verrät, welcher Film ihr nach der Trennung von Ben Affleck beim Heilen half

Jennifer Lopez - May 2026 - Avalon - Office Romance World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 10:00 Uhr

Jennifer Lopez verrät, welcher Film ihr nach der Trennung von Ben Affleck beim Heilen half.

Jennifer Lopez hat offen darüber gesprochen, wie ein Film ihr dabei half, die Trennung von Ben Affleck zu verarbeiten.

Die 56-Jährige, die mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die 18-jährigen Zwillinge Max und Emme hat, trennte sich im August 2024 von ihrem vierten Ehemann. Im Podcast ‚Films To Be Buried With‘ ihres Schauspielkollegen Brett Goldstein wurde Lopez emotional, als sie gefragt wurde, welcher Film ihre Sicht auf die Welt verändert habe. Unter Tränen erinnerte sie sich an die Zeit rund um Weihnachten vor einigen Jahren: „Ich war damals sehr krank. Meine ganze Familie war zu Besuch: mein Vater, meine Mutter, meine Cousins, alle waren da.“ Sie erzählte, dass ihr Vater David normalerweise kein Mensch sei, der sich hinsetzt und Filme schaut: „Meine Mutter liebte Filme, Unterhaltung und Musicals. Das habe ich alles von ihr geerbt.“ Trotzdem schaute ihr Vater mit ihr den brasilianischen Film ‚I’m Still Here‘, der die Geschichte von Eunice Paiva erzählt, deren Ehemann während der brasilianischen Militärdiktatur verschwand. Lopez erinnerte sich: „Zu dieser Zeit befand ich mich mitten in einer Scheidung und dachte viel über meine Kinder nach.“ Während des Films sei plötzlich alles über sie hereingebrochen: „Mein Vater saß neben mir, und plötzlich begann ich zu weinen. Ich dachte an meine Kinder, an meine Beziehung zu meinem Vater, alles kam gleichzeitig hoch.“

Ihre Familie habe gewusst, dass sie eine schwierige Zeit durchmachte: „Ich versuchte leise zu weinen, aber die Tränen liefen einfach nur mein Gesicht herunter.“ Als ihr Vater bemerkte, wie aufgewühlt sie war, fragte er sie, was los sei. Jennifer erinnerte sich an den bewegenden Moment: „Ich sagte: ‚Väter sind so wichtig.‘ Dann kam er zu mir, nahm mein Gesicht in seine Hände und sagte: ‚Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt.'“ Dieser Augenblick habe ihr geholfen, einen schmerzhaften Lebensabschnitt hinter sich zu lassen: „Das hat mein Leben in diesem Moment verändert. Es hat einen Teil von mir geheilt, der Heilung brauchte, damit ich mit diesem Abschnitt meines Lebens und mit bestimmten Beziehungen abschließen konnte. Dieser Film hat mich verändert und mir geholfen zu wachsen.“

Nachdem Podcast-Moderator Brett Goldstein ihr für die „wunderschöne Geschichte“ gedankt hatte, lachte Jennifer trotz ihrer Tränen und scherzte: „Wirst du jetzt auch weinen? Weine mit mir! Warum lässt du mich hier ganz allein?“