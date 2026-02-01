Stars Matt Damon und Ben Affleck: Ihre Freundschaft hat sich weiterentwickelt

Matt Damon - Ben Affleck - SXWS 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.02.2026, 09:00 Uhr

Der 'Jason Bourne'-Darsteller spricht über die besondere Beziehung zu seinem Hollywood-Kumpel.

Die Freundschaft von Matt Damon und Ben Affleck hat trotz „unterschiedlicher Lebensphasen“ Bestand gehabt.

Der 55-jährige Schauspieler ist seit seiner Kindheit mit dem ‚Gone Girl‘-Darsteller befreundet und räumt ein, dass sich ihre Beziehung im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Gegenüber ‚People‘ verriet Matt: „Die Umstände unseres Lebens haben sich stark verändert, und natürlich haben wir verschiedene Lebensphasen durchlaufen – Kinder zu bekommen zum Beispiel.“

Matt ist seit 2005 mit seiner Frau Luciana verheiratet, mit der er vier Töchter hat. „Diese Dinge sind heute ganz anders. Aber ich habe das Gefühl, dass das, was wir als Menschen sind, schon vor langer Zeit gemeinsam in unserer Jugend und Teenagerzeit geprägt wurde, und das ist ziemlich konstant geblieben“, erzählte der ‚Jason Bourne‘-Darsteller.

Kürzlich bestätigten Matt und Ben, dass sie mit Netflix eine Vereinbarung getroffen haben, um die Bezahlung aller Crewmitglieder bei ‚The Rip‘ zu verbessern. Das Hollywood-Duo spielt nicht nur in dem Netflix-Film mit, sondern produziert ihn auch. Die Stars schlossen einen bislang einzigartigen Deal mit dem Streamingdienst ab, der sicherstellt, dass auch das Team hinter den Kulissen am möglichen Erfolg des Films beteiligt wird.

„Nach unserer Erfahrung ist wirklich jede einzelne Person, die an diesem Film arbeitet, wichtig – es ist die kollaborativste aller Kunstformen. Jeder trägt entscheidend dazu bei“, erklärte Ben gegenüber ‚Variety‘. Den Vertragsbedingungen zufolge erhalten alle 1.200 an der Produktion beteiligten Personen einen Bonus, sofern der Film bei Netflix erfolgreich ist. Matt ergänzte: „Jede einzelne Person, die daran gearbeitet hat, sollte davon profitieren.“