Stars Matt Damons Ehefrau fand Ben Affleck in ‚Good Will Hunting‘ ‚den Hübschen‘

Bang Showbiz | 13.01.2026, 09:00 Uhr

Matt Damons Ehefrau bezeichnete Ben Affleck schon lange vor ihrem Kennenlernen in ‚Good Will Hunting‘ als „den Hübschen“.

Der 55-jährige Schauspieler und Luciana (49) lernten sich 2003 in einer Bar in Miami, Florida, kennen. Einige Monate nach Beginn ihrer Beziehung stellte er sie ihrer besten Freundin vor – und Matt erfuhr dabei, dass diese ihn attraktiv fand, während seine spätere Ehefrau ein Auge auf den heute 53-jährigen Schauspieler Ben Affleck geworfen hatte. Bei einem Auftritt in der ‚Howard Stern Show‘ auf SiriusXM am Montag (12. Januar) erinnerte sich Matt – der Luciana kurz vor dem Labor Day im September 2005 einen Heiratsantrag machte: „Ich glaube, ich traf ihre beste Freundin aus der Highschool, und dabei kam heraus, dass die beiden zusammen ‚Good Will Hunting‘ gesehen hatten. Ihre beste Freundin fand mich den Hübschen, und sie fand Ben den Hübschen. Also hat sie es mir gestanden … und ich dachte nur: ‚Hast du dir nicht den Falschen ausgesucht?‘ Das hat sie mir vor 23 Jahren erzählt.“

Matt sagte, die Vorstellung, dass Luciana – die seinen und Bens neuen Film ‚The Rip‘ produziert – Ben einmal „süß“ fand, habe ihn nicht weiter beschäftigt. Ben sagte dazu: „Sie ist eine großartige Produzentin und eine wirklich gute Freundin, und ja, ich habe dieses Gefühl von ihr nie bekommen. Also denke ich, irgendetwas, das ich im echten Leben gemacht habe, hat das erledigt.“ Matt, der Luciana im Dezember 2005 bei einer privaten Zeremonie in Manhattan, New York, heiratete, ergänzte: „Letztlich hat sie ihn dann kennengelernt, und damit war das erledigt.“

Im gemeinsamen Interview in der ‚Howard Stern Show‘ erzählte Ben außerdem, dass er „viele schöne, liebevolle Dinge“ zwischen Matt und Luciana miterlebt habe. Ben – der von 2005 bis zur Trennung 2015 mit der heute 53-jährigen Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet war; die Scheidung wurde 2018 abgeschlossen – fügte hinzu: „Es ist eine wirklich wunderschöne Ehe und Freundschaft – zwei Menschen, die auch dann, wenn sie getrennt und unabhängig voneinander sind, die Partner des jeweils anderen bleiben. Ich habe den ersten Tag nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, es ist immer besser geworden.“