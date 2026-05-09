Film Renée Zellweger und Ben Affleck arbeiten gemeinsam an neuem Film

Renee Zellweger - Carpet Event NBC's - The Thing About Pam - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2026, 15:30 Uhr

Renée Zellweger und Ben Affleck arbeiten gemeinsam an neuem Film.

Renée Zellweger wird zusammen mit Sissy Spacek und Mia Threapleton in ‚A Woman in the Sun‘ zu sehen sein.

Die Oscar-Preisträgerinnen Zellweger (‚Unterwegs nach Cold Mountain‘, 2004, und ‚Judy‘, 2020) und Spacek (‚Nashville Lady‘, 1980) werden gemeinsam mit Threapleton – der Tochter von Kate Winslet – im kommenden Regiedebüt von Julia Cox mitwirken, die zuvor das Drehbuch zu ‚Nyad‘ schrieb. ‚A Woman in the Sun‘ ist eine generationsübergreifende Geschichte und begleitet einen Monat im Leben von Claire Keating, einer Barkeeperin auf Nantucket. Als ihre Mutter krank wird und ihre Tochter wieder nach Hause zieht, gerät Claires Welt aus den Fugen.

Zellweger produziert das Projekt außerdem gemeinsam mit Carmella Casinelli (für Big Picture Co.) und Kim Roth, während Greg Gertmenian als Co-Produzent beteiligt ist. Zellweger sagte: „Vielversprechende Filmemacherinnen wie Julia zu fördern, gehört seit dem ersten Tag zur Mission von Big Picture Co., und wir freuen uns sehr, Teil dieses besonderen Projekts und dieses Teams zu sein, das Julias Vision zum Leben bringen wird.“ Das Drehbuch sei laut Zellweger ein „erzählerischer Schatz“, und Cox’ Instinkt hebe sie als aufstrebende Filmemacherin hervor. „Wir können es kaum erwarten, loszulegen“, so die ‚Chicago‘-Darstellerin weiter.

Black Bear und Ben Afflecks Firma Artists Equity finanzieren das Projekt gemeinsam. Affleck, CEO von Artists Equity, erklärte in einem Statement: „Julia hat sich bereits als Autorin bewiesen, und ich bin überzeugt, dass ‚A Woman in the Sun‘ der Filmwelt zeigen wird, dass sie auch auf dem Regiestuhl außergewöhnlich talentiert ist. Das ist eine bewegende und fesselnde Erforschung einer komplexen Familiendynamik, bei der unter der Oberfläche noch etwas anderes lauert.“ Dem Hollywoodstar gehe es mit seiner Produktionsfirma darum, sinnvolle Wege zu finden, Filmemacher in jeder Phase ihrer Karriere zu unterstützen. Projekte wie der kommende Film seien demnach genau die Art von Arbeit, an der er mit seinem Unternehmen beteiligt sein wolle. „Wir freuen uns darauf, diesen Film zum Leben zu erwecken“, so Affleck weiter.