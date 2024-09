Film Matt Reeves: Er plant eine ‚The Batman‘-Trilogie

Matt Reeves - The Batman UK Screening - 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 13:42 Uhr

Matt Reeves verkündete, dass er weiterhin plant, aus ‚The Batman‘ eine Trilogie zu machen.

Der DC-Blockbuster, in dem Robert Pattinson den Superhelden spielte, wird 2026 eine Fortsetzung bekommen, wobei der 58-jährige Regisseur jetzt bestätigte, dass die Geschichte in einem zukünftigen dritten Teil fortgesetzt wird.

Als ‚Collider‘ den Filmemacher danach fragte, ob eine Trilogie in Planung sei, verriet Reeves: „Genau, das ist immer noch der Plan. Ich meine, es bleibt sehr eng an dem Weg, den wir uns vorgestellt haben.“ Matt bereitet sich aktuell auf die Veröffentlichung der HBO-Ablegerserie ‚Der Pinguin‘ vor, in der der 48-jährige Colin Farrell seine Rolle des titelgebenden Mafiabosses, der auch als Oswald Cobblepot bekannt ist, erneut aufnimmt, während er in der kriminellen Unterwelt von Gotham City aufsteigt. Reeves erklärte, dass sich wegen des neuen Programms in seinem Superhelden-Universum zwar „die Dinge irgendwie verschoben“ hätten, wobei der Filmemacher jedoch betonte, dass die übergreifende Geschichte, die in den kommenden Filmen erzählt wird, dieselbe bleiben werde: „Als wir auf die Idee kamen, ‚Der Pinguin‘ zu drehen, hatte ich immer vorgehabt, die Geschichte des Pinguins fortzusetzen, und ich wollte die Geschichte seines Aufstiegs zur Macht erzählen.”