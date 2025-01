Neuer Look Matt Smith kommt mit Flechtfrisur zur Mailänder Fashion Week

Bei der Giorgio Armani Herbst/Winter-Herrenmoden-Show in Mailand präsentierte Matt Smith sein neues Haarstyling. (ae/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 14:38 Uhr

Matt Smith, bekannt aus Erfolgsserien wie "The Crown" und "House of the Dragon", beeindruckt mit seiner Vielseitigkeit. Zur Mailänder Modewoche präsentiert er sich erneut in einem neuen Look: Seinen rasierten Kopf ziert ein schmaler Flechtzopf.

Matt Smith (42) hat mal wieder einen neuen Look. Der Schauspieler kam mit einer ungewöhnlichen Flechtfrisur zur Armani-Show während der Mailänder Modewoche.

Video News

Für "Caught Stealing" ließ er sich Irokesen-Schnitt verpassen

Und die präsentierte der Brite ausgiebig den Fotografen. Er drehte und wendete vor der Giorgio Armani Herbst/Winter-Herrenmode-Show seinen Kopf, damit die auffällige Frisur von allen Seiten zu sehen war. An den Seiten hatte Smith die Haare kurz rasiert, in der Mitte prangte ein schmaler Flechtzopf.

Dieser neue, auffällige Look ist offenbar ein Andenken aus Darren Aronofskys (55) Action-Thriller "Caught Stealing". In dem Film verkörpert Smith eine Rolle, die sich deutlich von seinem normalen Style unterscheidet. Fotos von Dreharbeiten im Herbst 2024 zeigten ihn mit gelbem Irokesen-Haarschnitt, karierter Hose und Springerstiefeln. Smith verwandelte sich für den Film zu einem Vorzeige-Punker.

Den Rest des wilden Irokesen zähmte Smith in Mailand nun mit einem Flechtzopf. Dazu trug er einen eleganten marineblauen Anzug, kombiniert mit einem passenden Mantel und Lackschuhen. Lässig posierte er neben seinen Kollegen Adrien Brody (51) und Joe Alwyn (33).

Optisch sehr wandelbar

Matt Smith hat im Laufe seiner Karriere schon viele verschiedene Rollen verkörpert und dabei auch seine optische Wandelbarkeit unter Beweis gestellt. In der Serie "Doctor Who" rettete er als Titelfigur von 2010 bis 2014 im schicken Dreiteiler mit Fliege oder Krawatte die Welt. In den ersten beiden Staffeln des Netflix-Hits "The Crown" mimte er den feinen britischen Prinzen Philip (1921-2021). Seit 2022 stellt er im "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" den kriegerischen Prinzen Daemon Targaryen dar, für den er eine lange blonde Mähne trägt. An seinen braunen Locken, mit denen er berühmt wurde, scheint Matt Smith nicht allzu sehr zu hängen.