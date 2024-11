Stars Matthew Lewis: Er hat die Falle des Kinderruhms vermieden

04.11.2024

Matthew Lewis glaubt, dass er es geschafft hat, „die Fallstricke“ des Kinderstar-Daseins zu vermeiden.

Der 35-jährige Schauspieler wurde schon im Kindesalter berühmt, als er in der ‚Harry Potter‘-Filmreihe neben Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint gecastet wurde. Der Neville Longbottom-Darsteller erklärte, dass es half, zusammen mit vielen anderen jungen Schauspielern ins Showbiz einzusteigen und gemeinsam durch den plötzlichen Ruhm zu navigieren.

Auf der Rhode Island Comic-Con am Sonntag (03. November) erklärte Lewis: „Wir sind sehr gut darin, all diese Geschichten zu verstecken. Trotzdem war ich sehr aufgeregt über die Aussicht. Ich habe eine ziemlich kurze Aufmerksamkeitsspanne, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mich nie für einen richtigen Beruf entschieden habe. Nach 10 Jahren in Harry Potter war ich bereit, etwas anderes zu machen, und ich war auch nicht scharf darauf, etwas zu tun, das zu mehreren Serien führen würde.“ Zum Thema Kinderstars sagte der Schauspieler: „Eine Antwort auf die Fragen, die vorhin über die Fallstricke des Daseins als Kinderschauspieler gestellt wurde, die wir anscheinend vermieden haben, ist, dass ein großer Teil davon daran lag, dass wir alle zusammen waren.“ Oft höre man Geschichten über Schauspieler, die mit dem Druck allein gelassen werden. Bei ‚Harry Potter‘ war das aber nicht der Fall: „Wir waren alle nett zueinander.“

Der ‚Baby Done‘-Star steht immer noch in Kontakt mit seinen Kollegen aus der Filmreihe – die auf den Büchern von J.K. Rowling basiert und über einen Zeitraum von 2000 bis 2010 verfilmt wurde – und behauptete, dass seine Beziehungen aus der Zeit das sind, was er bis heute „mit sich herumträgt“. Er sagte: „Eines der Dinge, die ich mit mir herumtrage, sind diese Freundschaften. Ich gehe nicht zurück und lese die Bücher. Die einzigen Dinge, an denen ich noch festhalte, sind die Beziehungen, die wir in diesen Filmen geschmiedet haben.“