Stars Matthew Perrys Schwester enthüllt traurigen Hintergrund der Hochzeit von Chandler und Monica

Matthew Perry in Friends - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 09:00 Uhr

Mia Perry Bowick hat über den Wunsch des verstorbenen Schauspielers gesprochen, zu heiraten und Kinder zu bekommen.

Matthew Perrys Hochzeitsszene in ‚Friends‘ war für seine Familie ein bittersüßer Moment.

Seine Angehörigen fürchteten, der Schauspieler könnte aufgrund seiner langjährigen Suchtprobleme selbst niemals heiraten und Vater werden. Perrys Schwester Mia Perry Bowick erinnerte sich daran, wie die Familie Chandler Bing dabei zusah, wie er in der siebten Staffel der Kultserie Monica Geller, gespielt von Courteney Cox das Jawort gab. Die Folge wurde 2001 ausgestrahlt. In einem Interview mit dem Magazin ‚People‘, das am Mittwoch (21. Oktober) veröffentlicht wurde, sprach Mia über die Sorgen der Familie um Perrys Gesundheit und seinen Wunsch nach einer eigenen Familie.

Ihre Aussagen erscheinen kurz vor dem Start der Netflix-Dokumentation ‚The One About Matthew Perry‘, die am 27. Oktober veröffentlicht werden soll – fast drei Jahre nach Perrys Tod im Alter von 54 Jahren. „Als wir diese Hochzeit sahen, wussten wir alle, dass er sich das auch im echten Leben gewünscht hatte. Er wollte eine Partnerin und Kinder“, erklärte Mia. Sie ergänzte, allen sei bewusst gewesen, wie schwerwiegend seine Suchterkrankung war. Deshalb habe immer die Ungewissheit mitgeschwungen, was die Zukunft bringen würde.

Perry verkörperte Chandler während der zehn Staffeln von ‚Friends‘. Die Serie lief von 1994 bis 2004 und zählt zu den erfolgreichsten Sitcoms der Fernsehgeschichte. Aus Chandlers zunächst heimlicher Beziehung zu Monica wurde schließlich eine Ehe. Die Hochzeit bildete den Höhepunkt der zweiteiligen Episode ‚Hochzeit mit Hindernissen‘. Matthew Perry selbst heiratete nie und hatte keine Kinder. In seinen 2022 veröffentlichten Memoiren ‚Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing‘ sprach er offen über seine Alkohol- und Medikamentensucht. Unmittelbar nach den Dreharbeiten zur Hochzeit habe sich der Schauspieler erneut in Behandlung begeben. Er sei „in einem Pick-up, gefahren von einem nüchternen Mitarbeiter, zurück ins Behandlungszentrum“ gebracht worden.

Auch sein wechselndes Aussehen während der Serie brachte der Darsteller mit seinem Substanzkonsum in Verbindung. „Wenn ich zunehme, ist es Alkohol; wenn ich dünn bin, sind es Tabletten. Wenn ich einen Ziegenbart trage, sind es viele Tabletten“, enthüllte Perry. Gegen Ende der dritten Staffel habe er täglich versucht, 55 Vicodin-Tabletten zu bekommen, um nicht „so krank“ zu werden.