Stars Tobey Maguire traut seine Ex-Frau auf Hawaii

Tobey Maguire - December 2022 - Avalon - Babylon Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2026, 10:15 Uhr

Tobey Maguire traut seine Ex-Frau auf Hawaii.

Tobey Maguire hat bei der Hochzeit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer eine besondere Rolle übernommen.

Der Schauspieler leitete am Wochenende die Trauung der Schmuckdesignerin und ihres Partners Geoffrey Ogunlesi. Obwohl sich das Paar bereits vor zehn Jahren getrennt hatte, verbindet die beiden bis heute ein enges Verhältnis. Wie das Magazin ‚People‘ berichtet, gaben sich Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi am Samstag, dem 10. Oktober 2026, im Four Seasons Resort Lanai auf Hawaii das Jawort. Unter den Gästen waren zahlreiche prominente Namen, darunter Rachel Zoe, Courteney Cox und Leonardo DiCaprio, der mit seiner Freundin Vittoria Ceretti erschien. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Ehefrau Lauren nahmen an den Feierlichkeiten teil. Die gemeinsamen Kinder von Tobey Maguire und Jennifer Meyer waren ebenfalls dabei. Tochter Ruby ist inzwischen 19 Jahre alt, Sohn Otis 17. Außerdem feierte das Paar mit der gemeinsamen Tochter, die Jennifer und Geoffrey Anfang dieses Jahres bekommen hatten.

Rechtlich ist die Ehe zwischen Maguire und Meyer inzwischen beendet. Obwohl die beiden bereits im Oktober 2020 die Scheidung eingereicht hatten, erklärte ein Gericht sie erst am 21. September 2026 offiziell für ledig. In den Gerichtsunterlagen heißt es: „Das Scheidungsurteil ist ergangen. Der eheliche Status wird beendet, und die Parteien erhalten ihren Status als ledige Personen zurück.“ Allerdings sind damit offenbar noch nicht sämtliche Fragen geklärt. Die rechtliche Beendigung der Ehe wurde von den übrigen Scheidungsangelegenheiten getrennt behandelt. Welche Punkte noch offen sind, ist nicht bekannt. Für mögliche Streitfragen verständigten sich die beiden auf einen privaten Richter.

Maguire und Meyer hatten sich 2003 kennengelernt, als der Schauspieler für den Film ‚Seabiscuit‘ in den Universal Studios drehte. Im April 2006 verlobten sie sich. Im November desselben Jahres kam Tochter Ruby zur Welt. Im September 2007 heirateten die beiden auf Hawaii, im Mai 2009 wurde ihr Sohn Otis geboren. Nach neun Ehejahren gaben sie im Oktober 2016 ihre Trennung bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung betonten sie damals: „Als hingebungsvolle Eltern bleibt es unsere oberste Priorität, unsere Kinder weiterhin gemeinsam mit beständiger Liebe, Respekt und Freundschaft großzuziehen.“

Dass ihnen dies offenbar gelungen ist, machte Meyer bereits in einem Gespräch im Podcast ‚Broad Ideas with Rachel Bilson + Olivia Allen‘ deutlich. „Tobey ist inzwischen mein bester Freund“, erklärte sie. Sie würden gemeinsam verreisen und sämtliche Feiertage miteinander verbringen. „Ich habe wirklich den besten Ex-Mann der Welt und unglaubliches Glück.“ Auch mit ihrem neuen Partner verstehe sich Maguire gut. Meyer räumte allerdings ein, dass diese harmonische Konstellation „viel Arbeit“ erfordert habe. Die Hochzeit auf Hawaii zeigt nun, wie eng die ehemalige Familie weiterhin verbunden ist.