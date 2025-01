"Next on Netflix"-Event Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee stellen stolz gemeinsamen Film vor

Matthias Schweighöfer und seine Partnerin Ruby O. Fee werden in diesem Jahr im Netflix-Film "Brick" gemeinsam zu sehen sein. (stk/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 16:43 Uhr

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee haben bei einem Netflix-Event in Berlin ihren gemeinsamen Film "Brick" vorgestellt. Schon jetzt steht fest: Es wird mysteriös.

Streaminganbieter Netflix hat am Mittwochabend im Rahmen seines weltweiten Events "Next on Netflix" auch die anstehenden deutschen Highlights für das Jahr 2025 vorgestellt. Zu den diversen Serien-, Reality- und Film- sowie Doku-Produktionen zählt auch der Mystery-Thriller "Brick". Wie schon in dem Heist-Movie "Army of Thieves" vereint Netflix auch mit "Brick" das Promipaar Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) vor der Kamera. Die beiden ließen es sich folglich auch nicht nehmen, das neue gemeinschaftliche Filmprojekt bei der Event-Show in Berlin vorzustellen.

Video News

Auf der Bühne gewährte das Paar mit einigen Szenen die ersten Einblicke in den Film, in dem unter anderem auch Frederick Lau (35), Murathan Muslu (43) und Axel Werner (80) mitspielen. Für den Auftritt hatte Fee ein elegantes schwarzes Kleid mit hohem Kragen gewählt, das zugleich viel Bein zeigte. Auch Schweighöfer kam komplett in Schwarz gekleidet. Hingucker bei ihm war eine glänzende, offen getragene Lederjacke.

Darum geht es in "Brick"

Die Handlung des Films, für den Philip Koch (42, "Picco", "Tribes of Europa") als Regisseur und Drehbuchautor verantwortlich zeichnet, erinnert an einen Mystery-Thriller der Marke Stephen King (77). Zum Inhalt heißt es vonseiten Netflix: "Über Nacht versperrt eine schwarze, undurchdringliche Wand dem Hamburger Paar Tim (Schweighöfer) und Olivia (Fee) plötzlich den Weg nach draußen. Sie sind gefangen in der eigenen Wohnung. Gemeinsam mit verschiedenen Nachbarn aus ihrem Haus, denen das gleiche mysteriöse Schicksal widerfahren ist, suchen sie verzweifelt nach einem Weg aus der Falle."

Ein genauer Starttermin für "Brick" wurde bei dem Event noch nicht mitgeteilt. Als grober Zeitraum steht der Sommer 2025 fest. Für Schweighöfer ist es die Fortsetzung einer höchst erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Streaminganbieter. Nach "Heart of Stone", "Family Switch" und dem Zombie-Streifen "Army of the Dead" sowie dessen Prequel "Army of Thieves" stellt "Brick" bereits das fünfte gemeinsame Projekt dar.