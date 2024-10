Stars Matty Healy: Keine Songs über Beziehungen

Matty Healy - Leeds Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 11:00 Uhr

Matty Healy hat nicht vor, über seine „zufälligen romantischen Liaisons“ zu schreiben.

Der 35-jährige Sänger, der 2023 für ein paar Monate mit Taylor Swift zusammen war, hat betont, dass er kein Interesse daran hat, über sein Liebesleben zu schreiben. Der 1975-Frontmann sagte im ‚Doomscroll‘-Podcast: „Letztes Jahr wurde ich aus vielen verschiedenen Gründen zu einer viel bekannteren öffentlichen Person. Der einzige Grund, der mich interessiert hat, war das, was ich gemacht habe. Ich glaube, viele Künstler interessieren sich sehr für ihre Geschichte oder für die Dinge, die außerhalb ihrer Kunst passiert sind und von denen die Leute wissen, und sie wollen das ansprechen. Und das ist nur fair, verstehst du, was ich meine?“

In den frühen Jahren seiner Karriere war Matty eher bereit, über sein Liebesleben zu schreiben. Aber der Sänger hält das nicht mehr für nötig. Er sagte: „Ich würde einfach lügen, wenn ich eine Platte machen würde über … Ich weiß nicht, all die Dinge, die über mich gesagt wurden, oder meine zufälligen romantischen Beziehungen oder was auch immer es sein mag, für das ich irgendwie bekannt geworden bin, nur weil ich berühmt war.Ich denke, das ist eine offensichtliche Sache, aus der man schöpfen kann. Und ich bin einfach nicht daran interessiert.”