Stars Maureen McCormick: Nüchtern ist das Leben besser

Maureen McCormick - September 2024 - HollyRod Foundation DesignCares Gala - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin ist überglücklich, Alkohol und Drogen aufgegeben zu haben.

Maureen McCormick empfindet es als „unglaubliches Glück“, nüchtern geworden zu sein.

Die Schauspielerin beschloss vor fast 40 Jahren, dem Alkohol abzuschwören, gibt aber zu, dass es anfangs „nicht einfach“ war. Seitdem habe sich ihr Leben allerdings jeden Tag verbessert.

Im Gespräch mit ‚UsWeekly‘ enthüllt die 68-Jährige: „Ich habe wirklich unglaubliches Glück, dass ich nüchtern geworden bin. Es war alles für mich. Am Anfang ist es gar nicht so einfach, aber es wird jeden Tag besser. Das stimmt, wisst ihr? Ich bin so froh, nüchtern zu sein und mich in meiner Haut wohl zu fühlen.“

Der ehemalige Kinderstar, der in den späten 1960er Jahren durch die Serie ‚Drei Mädchen und drei Jungen‘ berühmt wurde, war außerdem drogenabhängig. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ offenbarte Maureen: „Ich habe sechs, sieben Jahre lang mit meiner Drogensucht gekämpft und es war schrecklich. Jetzt bin ich seit 35 Jahren nüchtern und mein Leben war noch nie so gut.“

In der Kult-Sitcom spielte sie die älteste Tochter Marcia. Tatsächlich bemerkte die Darstellerin nicht einmal, dass die Serie ihr 55-jähriges Jubiläum erreicht hatte. „Es war so lustig, weil ich auf Twitter war und etwas darüber gesehen habe, und ich sagte: ‚Oh, wow. Ich hatte keine Ahnung’“, räumte sie ein. „Die Serie wird immer einen warmen Platz in meinem Herzen haben.“