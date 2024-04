"Alles Liebe" Max Herre und Joy Denalane kündigen gemeinsames Album an

Nach 25 Jahren immer noch glücklich und verliebt: Max Herre und Joy Denalane. (tj/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 15:00 Uhr

Seit 25 Jahren sind Rapper Max Herre und Soul-Sängerin Joy Denalane ein Paar. Zum Liebesjubiläum kündigen sie nun ihr erstes gemeinsames Album an.

Auffällig oft schwelgten Max Herre (51) und Joy Denalane (50) in den letzten Wochen auf Instagram in alten Zeiten und ließen ihre seit 1999 (mit einer Unterbrechung) bestehende Beziehung mit vielen Fotoposts noch einmal Revue passieren. In ihrem jüngsten Post vom heutigen 22. April verrieten sie ihren Fans, was außer purer Nostalgie noch dahinter steckte. Für den 1. November kündigten sie darin ihr erstes gemeinsames Album mit dem romantischen Titel "Alles Liebe" an.

Rückblick auf "25 Jahre mit allen Höhen und Tiefen"

Dazu schrieben die beiden voller Euphorie: "Es waren 25 Jahre mit allen Höhen und Tiefen, Familienglück und Trennung, künstlerischen Erfolgen und Rückschlägen, aber irgendwie haben wir es geschafft in all dem aneinander fest zu halten. Von den vielen Geschichten auf unserem Weg handelt 'ALLES LIEBE' und wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen."

Um den Fans die Wartezeit zu verkürzen, bringen Herre und Denalane bereits am 26. April eine erste Single auf den Markt, die ebenfalls den Titel "Alles Liebe" tragen wird. Ende des Jahres wird man das Paar zudem mit ihren neuen Songs auf ihrer "Alles Liebe"-Tournee live erleben können, die sie ab dem 18. November in insgesamt elf Städte führen wird. Tickets für die Pärchen-Tour wird es ab Freitag, dem 26. April exklusiv bei Eventim zu kaufen geben, der allgemeine Vorverkauf beginnt am 29. April.