Stars Maya Hawke ‚hasst‘ ihre früheren Alben und richtet Musikkarriere nach ‚Stranger Things‘ neu aus

Maya Hawke - Stranger Things S5 premiere - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 18:00 Uhr

Maya Hawke sagt, sie liebe ihre neue Platte, nachdem sie ihre eigenen Alben jahrelang heimlich 'gehasst' und sich nach dem Ende von 'Stranger Things' 'verloren' gefühlt habe.

Maya Hawke hat enthüllt, dass sie jedes Album gehasst habe, das sie vor ihrer aktuellen Platte veröffentlicht hat.

Sie gestand auch, dass sie ausgebrannt, überwältigt und nicht in der Lage gewesen sei, ihre eigene Musik zu genießen – bis jetzt. Der ‚Stranger Things‘-Star (27) sprach in einem offenen Interview mit der ‚Los Angeles Times‘ über ihre neue Platte ‚Maitreya Corso‘ und sagte, sie habe während früherer Albumzyklen – ‚Blush‘ (2020), ‚Moss‘ (2022) und ‚Chaos Angel‘ (2024) – einen Tiefpunkt erreicht. Sie sagte: „Bei jedem anderen Albumzyklus, den ich gemacht habe, habe ich das Album gehasst, sobald es veröffentlicht wurde.“

Maya – die an ihrer neuesten LP mit ihrem Musiker-Ehepartner Christian Lee Hutson gearbeitet hat – erklärte auch, dass der Druck, ihre Arbeit online zu promoten, sie ausgelaugt habe. Sie sagte: „Ich war einfach erschöpft vom Internet und davon, öffentlich zu sein, und ich wollte nichts darüber posten.“ Entschlossen, diese Erfahrung nicht zu wiederholen, änderte sie ihre gesamte Herangehensweise an die Veröffentlichung von Musik. Sie sagte: „Also habe ich versucht, diesen Release-Prozess so aufzubauen, dass er Spaß machen könnte. Und es scheint zu funktionieren.“

Die Schauspielerin sagte außerdem, sie habe kein Interesse daran, ein Popstar zu werden oder einem Mainstream-Sound hinterherzujagen. Sie sagte: „Ich bin keine Tänzerin – ich will kein Popstar sein und Tanzmoves machen. Ich habe keine große Adele-Stimme. Und einfach nur dazustehen und zu singen – da dachte ich, ich sollte lieber bei einer Lesung auftreten.“ Maya sagte, sie habe sich vor Beginn des neuen Albums ein Versprechen gegeben: Sie würde nur Songs schreiben, die sie selbst performen könne, ohne sich auf Spektakel zu verlassen. Sie sagte: „Wenn ich noch eine Platte machen würde, müsste ich Gitarre spielen und Songs schreiben, die ich selbst spielen kann.“

Die Sängerin gab außerdem zu, dass das Ende von ‚Stranger Things‘ einen großen Einfluss auf ihre Denkweise während der Arbeit an der neuen Musik hatte. Die Netflix-Serie, zu der sie 2019 stieß, hatte jahrelang ihren Zeitplan und ihre Karriere geprägt. Das Ende der Show habe dann dazu geführt, dass sie Schwierigkeiten hatte, wieder festen Boden unter den Füßen zu finden. Sie sagte: „Es hat verändert, wie ich über alles denke. Im Grunde war ich etwa vier Monate bevor die Serie endete bis etwa ein Jahr danach ziemlich verängstigt. Weil ich nicht wusste, wie ich daraus neu geboren werden würde.“ Selbst wenn sie sich manchmal über die Anforderungen der Serie geärgert habe, sagte Maya, sie habe sie geerdet. Sie sagte: „Selbst wenn ich frustriert war und dachte: ‚Ich bin gebucht und kann diese andere Sache, die ich machen will, nicht tun‘, war die Serie so erdend. Ohne sie war ich wirklich verloren.“ Deshalb baut sie nun ihr Leben und ihre Karrierestruktur neu auf. Maya erklärte: „Ich habe keine Angst mehr davor, aber ich verhandle gerade neu darüber, wie die Struktur meines Lebens aussehen soll.“