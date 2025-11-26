Stars Maya Hawke: ‚Stranger Things‘ ist ‚moralisch gut‘

Maya Hawke - December 2023 - Avalon - Maestro Photo Call BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, was die Netflix-Serie ihrer Meinung nach so besonders macht.

Maya Hawke glaubt, dass ‚Stranger Things‘ etwas „extrem Seltenes“ ist, weil die Serie sowohl populär als auch „moralisch gut“ sei.

Die 27-jährige Schauspielerin – die in der zweiten Staffel als Robin Buckley zur Netflix-Serie stieß – bezeichnete ‚Stranger Things‘ als ein „Regenbogenprojekt“, weil es sich so sehr von anderen Produktionen unterscheide. Sie ist überzeugt, dass die Serie zur drittbeliebtesten Produktion des Streamingdienstes wurde, weil die Beziehungen zwischen den Figuren so stark sind.

Gegenüber dem ‚Grazia‘-Magazin erklärte Maya: „Es ist Kunst, es ist hochwertig, es ist populär – und es ist moralisch gut, vermittelt eine gute Botschaft in der Welt. Und dass etwas zugleich populär, hochwertig und moralisch ist, ist ein extrem seltener Regenbogen.“ Das sei die „höchste Errungenschaft“ überhaupt.

Auf die Frage, warum die Serie so beliebt sei, sagte der Star weiter: „Zum einen ist es die Liebe. Die Liebe zwischen den Charakteren, ihre Loyalität und ihre totale Hingabe füreinander. Wenn man die Serie schaut – so wie ich es getan habe –, dann möchte man Teil dieser Gruppe sein. Man möchte solche Freunde haben, die so sehr hinter einem stehen.“

Das sei das „Schönste auf der Welt“, zeigte sich Maya überzeugt. Die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman fügte hinzu: „Ich meine, es gibt nichts Besondereres als Freundschaft. Und sie kann überall entstehen: zwischen Mutter und Sohn, zwischen Liebenden – überall. Ich denke, sie ist eine der wichtigsten Flammen der Liebe, weil sie am längsten anhält.“ Die Besetzung habe Glück gehabt, weil es auch „hinter der Kamera echte Liebe“ gebe. „Wir sind eine Familie und die Authentizität dieser Loyalität im Cast und im Team färbt auf die Geschichte ab“, betonte sie.