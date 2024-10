Stars Maya Henry: Sie steht nach Liam Paynes tragischem Tod ‚unter Schock‘

Liam Payne and Maya Henry - Photoshot - The Fashion Awards - DEC 19 - 2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 14:06 Uhr

Liam Paynes ehemalige Verlobte Maya Henry erklärte, dass sie nach dem tragischen Tod des Stars „unter Schock“ stehe.

Der ehemalige One Direction-Sänger starb am Mittwoch (16. Oktober), nachdem er von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires in Argentinien fiel.

Maya Henry, von der sich der Musiker im Mai 2022 nach einer dreijährigen On/Off-Beziehung trennte, sei von der Nachricht von Liams Tods fassungslos. Die Pressesprecherin von Henry erklärte gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Sie steht verständlicherweise unter Schock.“ Nur wenige Tage vor dem Tod des Künstlers behauptete Maya, dass der verstorbene ‚Strip That Down‘-Hitmacher seinen frühen Tod vorhergesagt und davor gewarnt habe, dass er „Hilfe“ brauche. In einem Gespräch gegenüber dem ‚Internet is Dead‘-Podcast sagte Maya: „Einmal habe ich versucht, ihm zu helfen, aber er hat die Hilfe nicht angenommen. Nach unserer Trennung schrieb er mir immer: ‚Mir geht es nicht gut.‘ Er spielte immer mit dem Tod und sagte so etwas wie ‚Also, ich werde sterben, mir geht es nicht gut.‘ Ich kenne seinen Lebensstil und irgendwann wird dabei etwas passieren. Also dachte ich mir immer: ‚OK, er sagt diese Dinge, ich werde ihm helfen müssen, weil ich nicht mit mir selbst leben könnte, wenn ihm etwas passiert.’“ Das 23-jährige Model hatte ihr Anwaltsteam angewiesen, ihrem ehemaligen Verlobten am Anfang dieser Woche eine Unterlassungsaufforderung zu schicken, nachdem sie ihn beschuldigte, sie und ihre Freunde wiederholt kontaktiert zu haben.