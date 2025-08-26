Stars Mayim Bialik behauptet, Disney habe Pläne für ‚Blossom‘-Reboot gestrichen

Mayim Bialik at Saban Community Clinic gala - Avalon - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 09:00 Uhr

Die 'Big Bang Theory'-Darstellerin ist enttäuscht, dass es mit dem Sitcom-Reboot nicht klappt.

Mayim Bialik hat angedeutet, dass sie mit der Schauspielerei abgeschlossen haben könnte, nachdem Disney Pläne für ein ‚Blossom‘-Reboot „abgesagt“ hat.

Die Schauspielerin – die von 1991 bis 1995 die Titelrolle der Blossom Russo in der Sitcom spielte – und Schöpfer Don Reo wollten die Serie neu aufleben lassen, brauchten dafür jedoch Disneys Zustimmung.

In einem ausführlichen Essay auf Substack schrieb der ‚Big Bang Theory‘-Star: „Wir haben uns an Disney gewandt, als ich kurz davorstand, mit ‚Call Me Kat‘ zu starten; außerdem arbeitete ich an ‚Jeopardy!‘ und wir hatten einfach keine Zeit, die Serie zu entwickeln, versuchten aber, schnell einen Deal zu sichern.“ Mayim erzählte weiter: „Die Zeit lief uns davon, und ich habe drei Staffeln ‚Call Me Kat‘ gemacht, zwei Staffeln als Co-Moderatorin bei ‚Jeopardy!‘ – und als beides endete, konnten Don und ich die Möglichkeit, ‚Blossom‘ wieder aufzugreifen, nicht loslassen.“

Disney habe „scheinbar begeistert“ reagiert. Nach einem Treffen mit dem Studio seien sie beide „sicher gewesen, dass es weitergeht“. Doch nach Fusionen und Umstrukturierungen in der TV-Branche stellten Mayim und Don ihr Konzept einem neuen Disney-Team erneut vor. „Leider – und ohne besonderen Grund – sagte man uns ‚Nein'“, berichtete sie.

Daraufhin baten die beiden, die Rechte selbst erwerben zu dürfen, um die Idee anderen Studios vorzulegen und so „den Markt entscheiden zu lassen, ob die Zuschauer diese Figuren all die Jahre später wiedersehen möchten“. Doch laut Mayim verweigerte Disney auch die Herausgabe der Rechte.

Für die 49-Jährige ein herber Rückschlag, der Auswirkungen auf ihre Zukunft als Schauspielerin haben könnte. „Mein Wunsch, weiterhin Rollen vor der Kamera zu verfolgen, hat nachgelassen“, gestand sie. Gleichzeitig stellte Mayim klar, dass sie ihre Karriere nicht „als selbstverständlich“ betrachte und dankbar für die „unglaublichen“ Rollen sei, die sie bislang spielen durfte.