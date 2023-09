Film Meg Ryan: Comeback während Lockdown geplant

Meg Ryan at amfAR Gala Los Angeles - Getty - November 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 14:00 Uhr

Meg Ryan plante ihre Rückkehr nach Hollywood, nachdem sie während der COVID-19-Pandemie das Drehbuch für ‘What Happens Later’ erhalten hatte.

Die ‚Schlaflos in Seattle’-Darstellerin kehrt mit dem neuen Film über zwei ehemalige Liebende, die in einem Flughafen festsitzen, zum ersten Mal seit acht Jahren auf die große Leinwand zurück. Die Schauspielerin spielt in dem Projekt die Hauptrolle an der Seite von David Duchovny und führt auch Regie – und sie hat verraten, dass die Idee dazu entstand, als sie 2020 zu Hause festsaß.

In einem Gespräch mit dem ‘Interview’-Magazin erklärte Meg: „Sie schickten mir das Drehbuch – es war ein erster oder zweiter Entwurf des Drehbuchautors [Steven Dietz] – basierend auf einem Stück namens ‚Shooting Star’ […] Ich fing an, daran zu arbeiten, und im Laufe von eineinhalb Jahren entwickelte sich das Drehbuch weiter, und David kam dazu. Wir lernten uns bei diesen Zoom-Telefonaten kennen, und einige dieser Gespräche fanden auch ihren Weg in das Drehbuch.“ Sie fügte über ihren Co-Star Duchovny hinzu: „Ich kannte ihn vorher nicht wirklich. Wir hatten uns nur ein paar Mal getroffen, vielleicht vor 20 Jahren. Aber ich erinnerte mich, mehr als an all seine anderen tollen Arbeiten wie ‚Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI‘ und ‚Californication‘, an ihn in der ‚The Larry Sanders Show‘ …Er ist wirklich klug und so einzigartig witzig, dass wir alle dachten, er wäre perfekt [für die Rolle].“

Megs letzter Film war 2015 das Drama ‘Ithaca’, bei dem sie auch Regie führte.