Stars Meg Ryan: Sie würde gerne nach London ziehen

Meg Ryan - 30th Vanity Fair Oscar Party - GETTY - MAR 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 10:00 Uhr

Die 63-jährige Schauspielerin würde liebend gerne in der englischen Hauptstadt wohnen.

Meg Ryan würde liebend gerne in London wohnen.

Die 63-jährige Schauspielerin wuchs in Connecticut auf und lebt bereits seit vielen Jahren in Kalifornien. Seit langem träumt Meg allerdings auch von einem Umzug in die englische Hauptstadt. Wie sie verrät, habe sie nämlich eine Vorliebe für alles Britische. Außerdem könnte die ‚Schlaflos in Seattle‘-Darstellerin so näher bei ihrer Tochter Daisy sein, die aktuell in London studiert. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ erklärte Meg: „Ich bin eine totale Englandliebhaberin und ich habe diesen kleinen Traum irgendwann in London zu leben. Meine Tochter studiert hier Englische Literatur an der Uni, aber sie will irgendwann in Bath studieren.“

Meg, die neben ihrer 20-jährigen Tochter außerdem den 32-jährigen Sohn Jack hat, interessiert sich außerdem leidenschaftlich für Immobilien. Erst vor kurzem kaufte sie ein neues Anwesen an der amerikanischen Ostküste, das sie jedoch in einigen Jahren womöglich schon wieder verkaufen wird. Ihr Zuhause sei für die Hollywoodikone dennoch grundsätzlich ein Ort der Entspannung, weshalb sie tagtäglich einige Stunden ohne Handy und Emails verbringe. Über ihr bildschirmfreies Ritual erzählt Meg: „Ich mache dieses Ding, das meine Freunde einen ‚Weidegang‘ nennen und es hat wirklich mein Leben verändert. Ein Weidegang ist das, was man morgens mit einem Pferd macht, wenn man es nicht trainiert, man füttert es nicht, es schüttelt einfach seinen Kopf und kann machen, was es will. Ich habe ursprünglich eine Stunde mit meinem Weidegang verbracht, aber jetzt sind es drei, und es geht darum, keine Emails zu beantworten, einfach zu schreiben, zu malen, oder jemanden anzurufen, den ich seit längerem nicht angerufen habe.“