Bang Showbiz | 20.04.2025, 15:21 Uhr

Jack Blacks ‚Steve’s Lava Chicken‘ ist die kürzeste UK-Top-40-Single aller Zeiten.

Der Track, der in ‚A Minecraft Movie‘ zu hören ist, ist nur 34 Sekunden lang und wird von Blacks Charakter Steve gesungen. Er singt darüber, wie man ein Huhn mit geschmolzener Lava brät. Der Song stieg auf Platz 21 der Charts ein und stahl den Rekord für die kürzeste Top-40-Single von Jonny Trunks und Wisbeys 36-Sekunden-Track ‚The Ladies‘ Bras‘, der 2007 auf Platz 27 kletterte.

Der Song ist auch Blacks höchste Chart-Single aller Zeiten in Großbritannien. Zuvor erreichte er 2023 mit ‚Peaches‘ aus ‚The Super Mario Bros. Movie‘ Platz 27, und auch seine Band Tenacious D schaffte es in der Vergangenheit in die Charts. Black postete eine Videobotschaft auf Instagram, um den Erfolg von ‚Steve’s Lava Chicken‘ zu feiern, und sagte: „Okay, ich habe gerade gehört, dass ‚Steve’s Lava Chicken‘ die UK Top 40 geknackt hat. Ich möchte allen Minecraft-Fans große Liebe dafür senden, dass sie uns da oben hingebracht haben – es ist der Wahnsinn! Ich liebe euch!“ Black sang auch einen Teil des Songs in dem Video.

In ‚A Minecraft Movie‘ spielt Jack die Rolle des Steve, ein ehemaliger Türknaufverkäufer, der seit Jahren in der Oberwelt lebt und den anderen Charakteren als Führer dient. In dem Film sind auch Jason Momoa, Jennifer Coolidge und Danielle Brooks zu sehen. Und der Regisseur des Films, Jared Hess, hat angedeutet, dass „es scheint, als ob bereits über eine Fortsetzung gesprochen wird“. Über eine mögliche Fortsetzung sagte der Filmemacher gegenüber ‚Deadline‘: „Oh Mann. Naja, es würde so viel Spaß machen. Wir hatten so viel Spaß dabei, diesen Film zu machen, und es ist eine so weitläufige Welt im Spiel, und es gab so viele Dinge, die wir nicht erschlossen haben, die wir wollten. Ich hätte einen Riesenspaß dabei, die Fortsetzung zu machen, und es scheint, als ob bereits darüber gesprochen wird, also bin ich super aufgeregt.“