Musik Megadeth: Abschiedstournee wird eine ‚echte Feier des Metal‘

Dave Mustaine - Download 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 11:00 Uhr

Im kommenden Jahr setzt die Band ihre große Abschiedstournee in Europa fort.

Megadeths Abschiedstournee soll keine traurige Verabschiedung, sondern eine „echte Feier des Metal“ werden.

Die Band um Dave Mustaine wird sich im kommenden Jahr nach ihrer letzten Tournee und der Veröffentlichung ihres finalen Albums, das im Januar erschien, auflösen. Der Frontmann betonte jedoch, dass die Konzerte keineswegs melancholisch werden sollen. Er erklärte in einem Statement: „Es geht hier nicht darum, Abschied zu nehmen. Es geht darum, alles zu feiern, was wir in den vergangenen vier Jahrzehnten gemeinsam aufgebaut haben. Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte, jedes Publikum hat uns unvergessliche Erinnerungen geschenkt, und wir möchten zurückkommen, um das gemeinsam mit den Fans zu feiern, die all das überhaupt erst möglich gemacht haben.“

Mustaine fügte hinzu: „Als wir anfingen, über diese Tour zu sprechen, wollten wir, dass sie eine echte Feier des Metal wird.“ Mit Black Label Society und Testament seien zudem zwei Bands dabei, vor denen Megadeth großen Respekt habe, was die Konzerte noch besonderer mache. Das Line-up stehe für „Jahrzehnte harter Musik“ und werde den Fans einen unvergesslichen Abend bescheren.

Die Tour begann im Februar in Kanada. Der Europa-Abschnitt von Megadeths letzten Konzerten startet am 9. März 2027 in Belfast in Nordirland und endet am 13. April 2027 in Portugal. Mustaine hatte bereits zuvor erklärt, dass er sich zum Rückzug entschlossen habe, weil Arthritis sowie Rückenprobleme dazu führten, dass er „nicht mehr jeden Abend hundert Prozent geben“ könne.

In der Radiosendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ auf ‚SiriusXM‘ sagte der 64-Jährige: „Es hat sich schon lange angekündigt – vor allem wegen körperlicher Probleme mit meinen Händen. Meine Hände haben mich im Stich gelassen. Dazu kamen weitere Schwierigkeiten wegen der Probleme im Nacken und im Oberkörper.“ In dem ganzen Bereich habe er Arthritis und Bandscheiben, die sich vorwölben. „Außerdem habe ich einen gebrochenen Lendenwirbel“, ergänzte der Musiker.