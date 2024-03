Megan Fox gelingt Bravourstück Goldene Himbeere 2024: „Winnie The Pooh“ räumt in fünf Kategorien ab Der Splatterfilm „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ und Megan Fox sind die großen „Gewinner“ des Spottpreises Goldene Himbeere. Der Schauspielerin gelang sogar ein Bravourstück.