Musik Megan Thee Stallion: ‚Ich will die Mariah Carey des Sommers sein‘

Megan Thee Stallion - May 2025 - Met Gala - credit - Avalon - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 11:00 Uhr

Megan Thee Stallion möchte zum Symbol des Sommers werden – so wie Mariah Carey die Königin von Weihnachten ist.

Megan Thee Stallion hat sich Mariah Carey zum Vorbild genommen.

Die ‚Hot Girl Summer‘-Rapperin möchte zum Symbol für die warme Jahreszeit werden – so wie die Sängerin mit ihrem weltweiten Weihnachtshit ‚All I Want for Christmas Is You‘ aus dem Jahr 1994 als Königin von Weihnachten gilt. Megan verriet gegenüber dem Magazin ‚InStyle‘: „Ich möchte die Mariah des Sommers sein. Ich liebe Mariah Carey. Mariah ist Weihnachten. Sobald der November beginnt, hören wir einfach Mariah, wie sie diesen hohen Ton singt. Boom. Das ist ihr Ding. Ich, 21. Juni. Sobald der Sommer beginnt, boom, ist Megan da.“ Die 31-Jährige betonte: „Ich mache keine Witze.“

Im vergangenen Monat unterzeichnete Megan einen neuen Vertrag mit Interscope Records. Das Label wird den weltweiten Vertrieb ihrer Musik übernehmen und ihre kommenden Veröffentlichungen strategisch unterstützen, die über ihre eigene Unterhaltungsfirma Hot Girl Productions erscheinen werden. Die dreifache Grammy-Gewinnerin, die 2020 ihr erstes Album ‚Good News‘ veröffentlichte, gefolgt von ‚Traumazine‘ im Jahr 2022 und ‚Megan‘ im Jahr 2024, behält dabei die vollständige Kontrolle und die Eigentumsrechte an ihren Masteraufnahmen und Verlagsrechten.

In einer Stellungnahme sagte Megan: „Ich wollte schon immer Musik zu meinen eigenen Bedingungen machen und gleichzeitig ein Vermächtnis aufbauen, das über die Musikbranche hinausgeht. Diese Vertriebspartnerschaft mit Interscope ermöglicht es mir, meiner kreativen Vision treu zu bleiben und gleichzeitig meine weltweite Reichweite zu vergrößern.“ Sie freue sich auf das nächste Kapitel ihres Wachstums und den Ausbau ihres Hot-Girl-Productions-Imperiums.

Steve Berman, stellvertretender Vorsitzender von Interscope Capitol, fügte hinzu: „Von dem Moment an, als Megan auf der Bildfläche erschien, war klar, dass sie eine einzigartige Künstlerin mit einer unverwechselbaren Stimme und einer außergewöhnlichen Fähigkeit ist, die Kultur nach ihren eigenen Vorstellungen zu prägen.“ Megan habe die Bedeutung eines globalen Superstars immer wieder neu definiert und beeindrucke dabei mit ihrer Kreativität und Authentizität.