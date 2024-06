Musik Megan Thee Stallion: Neues Album kommt noch diesen Monat

Megan Thee Stallion - CMT Awards 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 10:00 Uhr

Megan Thee Stallions drittes Album wird ‚Megan‘ heißen und am 28. Juni veröffentlicht.

Die 29-jährige Rapperin hat die Veröffentlichung des neuen Albums bereits mit einer Reihe von Singles zum Thema Schlangen angeteasert – ‚Cobra‘, ‚Boa‘ und ‚Hiss‘ – und sie gab nun auch den Namen und das Veröffentlichungsdatum des Albums während ihrer Show in der State Farm Arena in Atlanta, Georgia, am Sonntagabend (2. Juni) bekannt, indem sie den Fans einen QR-Code gab, mit dem sie die Platte vorbestellen können.

Megan erklärte das Schlangenthema zu ihrem neuen Werk und sagte gegenüber ‚L’Officiel‘: „Wir hören nicht nur bei der Schlange auf. Das ist genau das, was jeder im Moment sieht. Erneuerung, Wiedergeburt: Das ist das ganze Konzept dieses Albums. Wir haben mit der Schlange angefangen, weil ich Schlangen liebe, aber ich habe das Gefühl, dass Schlangen so missverstanden werden, besonders in der westlichen Kultur. Schlangen stehen für Wiedergeburt, Spiritualität. Ich bin nicht wirklich ein Mensch, der sagt: Oh mein Gott, Sonnenschein und einfach super sprudelnd, glücklich. Ich mag dunklere Dinge. Ich mag Dinge, die ein wenig beängstigend sind. Ich mag Dinge, die einzigartig sind. Ich habe die Schlange ausgewählt, weil … Sie ist eine Art Antiheld.“

Megan fügte über den Sound des Albums hinzu: „Es wird sich nicht so anfühlen, als wäre ich komplett abgebogen. Es wird sich für mich wahr anfühlen. Man denkt sich fast: ‚Ich hätte nicht gedacht, dass sie darüber rappen würde, aber das klingt großartig.‘“ ‚Megan‘ kann ab dem 28. Juni gestreamt und gekauft werden.