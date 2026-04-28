Stars Megan Thee Stallion verlässt den Broadway

Megan Thee Stallion - May 2025 - Met Gala - credit - Avalon - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 09:00 Uhr

Megan Thee Stallion verlässt den Broadway.

Megan Thee Stallion hat ihre Rolle am Broadway aufgegeben.

Die 31-jährige Sängerin trat zuletzt in einer Produktion von ‚Moulin Rouge! The Musical‘ auf. Ursprünglich sollte ihr Engagement bis zum 17. Mai laufen, doch nun bestätigte sie, dass sie zwei Wochen früher aussteigt. Ihre letzte Vorstellung im Al Hirschfeld Theatre in New York City findet am 1. Mai statt. In einem Instagram-Post schrieb Megan Thee Stallion: „Es war eine große Ehre, Teil der Moulin-Rouge-Familie zu sein, und ich habe so viele großartige Menschen in diesem Theater kennengelernt! Ihr arbeitet alle so hart, und ich habe großen Respekt vor eurer Hingabe, Ausdauer, Arbeitsmoral sowie der Zeit und Mühe, die ihr investiert! Ich bin dem Cast und der Crew so dankbar, die diese Erfahrung so bedeutungsvoll gemacht haben.“

Die Nachricht kommt kurz nachdem Megan Thee Stallion bestätigt hatte, dass sie sich nach fast einem Jahr Beziehung von ihrem Freund, dem Basketballspieler Klay Thompson, getrennt hat. Die Musikerin deutete an, dass er untreu gewesen sei. In einem Statement gegenüber ‚Us Weekly‘ erklärte sie: „Ich habe mich entschieden, meine Beziehung mit Klay zu beenden. Vertrauen, Treue und Respekt sind für mich in einer Beziehung nicht verhandelbar. Und wenn diese Werte verletzt werden, gibt es keinen wirklichen Weg nach vorne. Ich nehme mir jetzt Zeit für mich selbst, um mit Ruhe und Klarheit weiterzugehen.“

Ihr Ausstieg vom Broadway erfolgt zudem nur wenige Wochen, nachdem sie gezwungen war, eine Vorstellung vorzeitig abzubrechen. Die Sängerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo bei ihr extreme Erschöpfung, Dehydrierung, Gefäßverengung und ein niedriger Stoffwechsel festgestellt wurden. Sie verpasste die Show am folgenden Tag, kehrte jedoch noch in derselben Woche auf die Bühne zurück. Später bezeichnete Megan den gesundheitlichen Vorfall als „echten Weckruf“. In einem weiteren Instagram-Post schrieb sie: „Letzte Nacht war ein echter Weckruf für mich. Ich habe mich in letzter Zeit über meine Grenzen hinaus gepusht, war völlig ausgelaugt, und mein Körper hat schließlich gesagt: Es reicht. Das hat mir ehrlich gesagt Angst gemacht.“