Stars Megan Thee Stallion während Broadway-Show ins Krankenhaus eingeliefert

Megan Thee Stallion - May 2025 - Met Gala - credit - Avalon - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 10:00 Uhr

Megan Thee Stallion wurde nach einer Erkrankung während ihrer Broadway-Show ins Krankenhaus eingeliefert.

Megan Thee Stallion wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie während eines Auftritts am Broadway „sehr krank“ wurde.

Die 31-jährige Musikerin trat am Dienstagabend (31. März) in einer Aufführung von ‚Moulin Rouge! The Musical‘ im Al Hirschfeld Theatre in New York City auf, als sie sich unwohl fühlte. Sie zog sich daraufhin aus der Show zurück und wurde durch eine Zweitbesetzung ersetzt. Ein Sprecher von Megan bestätigte, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. In einer gegenüber ‚PEOPLE‘ veröffentlichten Erklärung hieß es: „Während der Vorstellung am Dienstagabend [von ‚Moulin Rouge! The Musical‘] begann Megan sich sehr krank zu fühlen und wurde umgehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo ihre Symptome derzeit untersucht werden. Wir werden weitere Updates teilen, sobald mehr Informationen vorliegen.“

Die Entertainment-Reporterin Loren LoRosa war im Publikum und berichtete, dass die Show für einige Minuten unterbrochen wurde, was das Publikum verwirrte. In einem Beitrag auf X schrieb sie: „Ich bin gekommen, um Meg Thee Stallion am Broadway zu sehen, und das war nur von kurzer Dauer. In den wenigen Eröffnungsszenen, in denen ich sie gesehen habe, war sie großartig auf der Bühne!“ Später aktualisierte LoRosa ihren Beitrag und fügte die Erklärung von Megans Vertreter hinzu, der bestätigte, dass der Star erkrankt war.

Megans Hairstylist Kellon Deryck teilte ebenfalls einen Beitrag auf X und forderte die Fans auf, für sie zu beten: „Alle, sagt ein Gebet für Megan, wir sind alle im Krankenhaus.“ Megan gab ihr Debüt als Zidler in ‚Moulin Rouge! The Musical‘ am 26. März und soll acht Wochen lang bis zum 17. Mai in der Show auftreten. Bei der Bekanntgabe ihrer Rolle äußerte sie sich begeistert: „Broadway verlangt ein anderes Maß an Disziplin, Vorbereitung und Erzählkunst, aber ich bin bereit für die Herausforderung und kann es kaum erwarten, dass die Hotties eine neue Seite von mir sehen.“